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    «Герта» – лидер среди европейских клубов по тратам в зимнее трансферное окно; «Спортинг» заработал больше всех

    В топ-пяти европейских чемпионатах закрылось трансферное окно. Больше всех денег на приобретения потратила «Герта» – 78 миллионов евро.

    На втором месте «Наполи» (65,5 миллионов). На третьей строчке расположился «Монако» с тратами в 62 миллиона.

    Больше всех заработал за зимнее окно португальский «Спортинг», который получил на свой счет 55 миллионов. За эту сумму лиссабонцы продали в «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

    • Самое дорогое приобретение «Герты» – Кшиштоф Пентек (27 миллионов).
    • За 25 миллионов немцы купили Люку Тусара.
    • В Бундеслиге «Герта» идет на 13-м месте.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6694

      mihail200606 10 минут назад

      Ну логично - все трое в жопе щас. .

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