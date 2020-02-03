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  • «Герта» – лидер среди европейских клубов по тратам в зимнее трансферное окно; «Спортинг» заработал больше всех

«Герта» – лидер среди европейских клубов по тратам в зимнее трансферное окно; «Спортинг» заработал больше всех

3 февраля 2020, 16:59
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В топ-пяти европейских чемпионатах закрылось трансферное окно. Больше всех денег на приобретения потратила «Герта» – 78 миллионов евро.

На втором месте «Наполи» (65,5 миллионов). На третьей строчке расположился «Монако» с тратами в 62 миллиона.

Больше всех заработал за зимнее окно португальский «Спортинг», который получил на свой счет 55 миллионов. За эту сумму лиссабонцы продали в «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

  • Самое дорогое приобретение «Герты» – Кшиштоф Пентек (27 миллионов).
  • За 25 миллионов немцы купили Люку Тусара.
  • В Бундеслиге «Герта» идет на 13-м месте.

Источник: Transfermarkt
Германия. Бундеслига Португалия. Примейра Герта Спортинг
Комментарии (1)
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mihail200606
1580743868
Ну логично - все трое в жопе щас. .
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