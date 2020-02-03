«Герта» – лидер среди европейских клубов по тратам в зимнее трансферное окно; «Спортинг» заработал больше всех

В топ-пяти европейских чемпионатах закрылось трансферное окно. Больше всех денег на приобретения потратила «Герта» – 78 миллионов евро.

На втором месте «Наполи» (65,5 миллионов). На третьей строчке расположился «Монако» с тратами в 62 миллиона.

Больше всех заработал за зимнее окно португальский «Спортинг», который получил на свой счет 55 миллионов. За эту сумму лиссабонцы продали в «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.