Главные новости дня. «Тоттенхэм» всухую победил «Манчестер Сити», «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов

The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов.
Джеко забил сотый гол за «Рому». Он вышел на седьмое место в списке бомбардиров клуба.
Бекхэм хочет купить Гризманна в «Интер Майами».
«Чемпионат»: Моуринью хотел купить Дзюбу в «Тоттенхэм». «Зенит» не отпустил игрока.
В «Локомотиве» подтвердили, что Антон Миранчук избежал серьезной травмы.
«Гений из России, вошедший в историю». Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения.
До Сетьена «Барселоне» отказали пять тренеров: Хави, Куман, Покеттино, Пимьента и Аллегри.
Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном.
АПЛ. «Тоттенхэм» всухую победил «Манчестер Сити» и опередил в таблице «Манчестер Юнайтед».
Мбаппе капризничает: конфликтует с Тухелем из-за замены, откладывает продление контракта. Говорят, ждет предложения «Реала»