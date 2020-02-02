Главные новости дня. «Тоттенхэм» всухую победил «Манчестер Сити», «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов

The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов.

Джеко забил сотый гол за «Рому». Он вышел на седьмое место в списке бомбардиров клуба.

Бекхэм хочет купить Гризманна в «Интер Майами».

«Чемпионат»: Моуринью хотел купить Дзюбу в «Тоттенхэм». «Зенит» не отпустил игрока.

В «Локомотиве» подтвердили, что Антон Миранчук избежал серьезной травмы.

«Гений из России, вошедший в историю». Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения.

До Сетьена «Барселоне» отказали пять тренеров: Хави, Куман, Покеттино, Пимьента и Аллегри.

Суперлига. АЕК выиграл у «Атромитоса», Каррера из 11 матчей уступил в одном.

АПЛ. «Тоттенхэм» всухую победил «Манчестер Сити» и опередил в таблице «Манчестер Юнайтед».

Мбаппе капризничает: конфликтует с Тухелем из-за замены, откладывает продление контракта. Говорят, ждет предложения «Реала»