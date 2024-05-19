РПЛ. «Спартак» дома победил «Рубин» (3:1) и гарантировал себе место в топ-5

«Спартак» на своем поле выиграл у «Рубина» в 29-м туре чемпионата России.

Москвичи одержали победу со счетом 3:1 благодаря голам Тео Бонгонда, Романа Зобнина и Кристофера Перейры. У гостей отличился Мирлинд Даку.

Спартаковцы набрали 49 очков и стали недосягаемыми для ЦСКА, гарантировав себе место не ниже пятого. Теоретически они еще могут обойти «Локомотив» и «Зенит».

«Рубин» остался на седьмой строчке в таблице РПЛ.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бонгонда, 20; 2:0 – Зобнин, 28; 3:0 – Перейра, 63; 3:1 – Даку, 77.

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