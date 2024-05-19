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    • РПЛ. «Спартак» дома победил «Рубин» (3:1) и гарантировал себе место в топ-5

    РПЛ. «Спартак» дома победил «Рубин» (3:1) и гарантировал себе место в топ-5

    «Спартак» на своем поле выиграл у «Рубина» в 29-м туре чемпионата России.

    Москвичи одержали победу со счетом 3:1 благодаря голам Тео Бонгонда, Романа Зобнина и Кристофера Перейры. У гостей отличился Мирлинд Даку.

    Спартаковцы набрали 49 очков и стали недосягаемыми для ЦСКА, гарантировав себе место не ниже пятого. Теоретически они еще могут обойти «Локомотив» и «Зенит».

    «Рубин» остался на седьмой строчке в таблице РПЛ.

    Россия. РПЛ. 29-й тур

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бонгонда, 20; 2:0 – Зобнин, 28; 3:0 – Перейра, 63; 3:1 – Даку, 77.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии (95)
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    alefreddy
    1716126237
    с победой но место сейчас недостойное-раньше надо было упираться а не сливать тренера
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    Волжанин064
    1716126670
    С победой ! Не факт что Станкович сильней Слишковича . ой не факт ....
    Ответить
    slavа0508
    1716126977
    Поздновато выгнали Абаскаля ...пораньше надо было . смотри и поборолись бы с троицей претендентов ....
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    ySS
    1716128547
    С победой, КБ. Почитал коллег, узнал, что оказывается у нас тренер был, которого кто-то сливал... Что сейчас следующему тренеру наберут новый состав и он попрёт... сколько предыдущему занимавшему тренерское место купили? Отбыл и отчалил с чемоданчиком. Оказывается сливали местные игроки, а импортные исправно выполняли своё, и разогнать надо местных...
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    Алексей З
    1716129741
    Коллеги , соратники , многим бы стоило спуститься на землю, ваши заявления "вот раньше бы сняли Абаскаля и мы бы дали " , не стоят выеденного яйца. Шанс быть в тройке упущен в игре с НН. Кубок уплыл с Балтикой. С командами 13-15 мест. В составе после Промеса нет лидера и мастерюг, печально но всё наверно по делу. Ждём новый сезон с новым тренером и надеюсь с новыми игроками.
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    momwig_
    1716129828
    И что такое "Топ 5". Поменять Бомбардир на Крокодил идеи не возникало? Дарю
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    a_who
    1716130587
    С Победой друзья !
    Ответить
    slavа0508
    1716130623
    А мне что-то прям взгрустнулось, когда Георгий уходил с поля... Старый, наверно, стал сентиментальный...
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    Дормидонт Евлампиевич
    1716131137
    Казан чүп-чарыннан оят!
    Ответить
    fakeid
    1716134367
    позор рыжим!
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