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    • «О каком величии можно говорить?»: реакция Тихонова на уход Джикии из «Спартака»

    «О каком величии можно говорить?»: реакция Тихонова на уход Джикии из «Спартака»

    Андрей Тихонов высказался о том, что Георгий Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона.

    «Думаю, о величии Джикии в истории «Спартака» говорить не стоит. Конечно, он был душой команды, ее капитаном. Но о каком величии можно говорить?

    Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев. Просто долго играть в «Спартаке» недостаточно.

    Удивляет ли, что «Спартак» не продлил с ним контракт? Это было ясно давно. Уже полгода об этом везде говорят.

    Видимо, по своим футбольным качествам он не устраивает руководство. Раньше и хуже расходились. Разве сейчас плохо расстаются?» – сказал Тихонов.

    • Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии (19)
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    DVOK68
    1716124698
    Прав Тиша.
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    val69
    1716125205
    Всё верно сказал...
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    rash1959
    1716125318
    Если бы "по футбольным качествам" он устраивал, то сейчас за ним, как за свободным агентом стояла очередь. Время (пара недель) покажет куда заведёт его игра.
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    Бригадный
    1716125589
    Вот, Онопко был в паре с Никифоровым действительно великим защитником. Но как то забыли уже сейчас обоих.
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    ...уефан
    1716125678
    ... Тихонов пустых слов никогда не говорил!...
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    Алексей З
    1716126151
    Вот когда Андрюху "подвинули" и Илюшу Цымбаларя , вот был шок !!! Не могу Романцеву это простить. Джикия средний игрок , который последние 2 года резко деградировал. Посмотрел на него сегодня . Играл давно , по области , но никогда не видел защитника с такой жопой, там 5-7 кг лишних. Да с зп под 3 млн.? Ох.еть. Спасибо скажем и в добрый путь
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    ivany4
    1716126393
    Тиша зря не скажет!!! Его круг почета в Луже, и сегодняшнее "ликование", - и рядом не стояли. Нужно быть не только игроком, но и человеком. Осадок от Жоры останется надолго.((
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    JTherry
    1716126430
    "величие" Джикии в активном сливе тренера с помощью агента...(( капитаном назначен был случайно, Кононов поспособствовал, после скандала с Глушаковым, лидером команды не был никогда...
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    Фердя
    1716128224
    Набрал вес, перестал прогрессировать ( деградация на лицо ), в обороне стал статистом и якорем! Легендой здесь никогда не пахло и не цвело!
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    Цугундeр
    1716129203
    В эпоху нынешнего розового "символизма " легче признать его "величие " , нежели отправить его следом за ОПГ " Ромашка "... Чё взъелись -то на парня ?
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