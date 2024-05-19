«О каком величии можно говорить?»: реакция Тихонова на уход Джикии из «Спартака»

Андрей Тихонов высказался о том, что Георгий Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона.
«Думаю, о величии Джикии в истории «Спартака» говорить не стоит. Конечно, он был душой команды, ее капитаном. Но о каком величии можно говорить?
Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев. Просто долго играть в «Спартаке» недостаточно.
Удивляет ли, что «Спартак» не продлил с ним контракт? Это было ясно давно. Уже полгода об этом везде говорят.
Видимо, по своим футбольным качествам он не устраивает руководство. Раньше и хуже расходились. Разве сейчас плохо расстаются?» – сказал Тихонов.
- Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.