«О каком величии можно говорить?»: реакция Тихонова на уход Джикии из «Спартака»

Андрей Тихонов высказался о том, что Георгий Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона.

«Думаю, о величии Джикии в истории «Спартака» говорить не стоит. Конечно, он был душой команды, ее капитаном. Но о каком величии можно говорить?

Великими в «Спартаке» были Черенков и Дасаев. Просто долго играть в «Спартаке» недостаточно.

Удивляет ли, что «Спартак» не продлил с ним контракт? Это было ясно давно. Уже полгода об этом везде говорят.

Видимо, по своим футбольным качествам он не устраивает руководство. Раньше и хуже расходились. Разве сейчас плохо расстаются?» – сказал Тихонов.