Слишкович отреагировал на новость об уходе Джикии из «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о том, что Георгий Джикия летом покинет клуб.

«Его история в команде очень важна. Конечно, один цикл закончился, но он продолжает свою карьеру в другом клубе.

Да, жалко, когда это происходит, но это жизнь. Знаю, что он хочет хорошо сегодня себя показать», – заявил Слишкович.