Слишкович отреагировал на новость об уходе Джикии из «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о том, что Георгий Джикия летом покинет клуб.
«Его история в команде очень важна. Конечно, один цикл закончился, но он продолжает свою карьеру в другом клубе.
Да, жалко, когда это происходит, но это жизнь. Знаю, что он хочет хорошо сегодня себя показать», – заявил Слишкович.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 214 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» центрбек выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.