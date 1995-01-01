В «Локомотиве» подтвердили, что Антон Миранчук избежал серьезной травмы

Слава Богу!!!
Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо подтвердил информацию, что полузащитник команды Антон Миранчук избежал перелома костей стопы. Сообщалось, что у россиянина повреждение стопы.
«Информация о повреждении стопы соответствует действительности. Переломов не выявлено. Однако обсуждать точные сроки некорректно. В ближайшее время Антон улетит в Германию на консультацию, после чего будет определена тактика восстановления. Ожидается, что тренировки с командой возобновятся на третьем сборе», — сказал Брейдо.
- Миранчук получил травму в матче с «Партизаном». Предполагалось, что он может выбыть до конца сезона.
- В текущем сезоне игрок провел за «Локомотив» 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист.