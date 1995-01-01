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    В «Локомотиве» подтвердили, что Антон Миранчук избежал серьезной травмы

    Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо подтвердил информацию, что полузащитник команды Антон Миранчук избежал перелома костей стопы. Сообщалось, что у россиянина повреждение стопы.

    «Информация о повреждении стопы соответствует действительности. Переломов не выявлено. Однако обсуждать точные сроки некорректно. В ближайшее время Антон улетит в Германию на консультацию, после чего будет определена тактика восстановления. Ожидается, что тренировки с командой возобновятся на третьем сборе», — сказал Брейдо.

    • Миранчук получил травму в матче с «Партизаном». Предполагалось, что он может выбыть до конца сезона.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Локомотив» 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8259

      parevg 33 минуты назад

      Слава Богу!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      edw7777 1 час назад

      Ну слава богу...

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