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  • В «Локомотиве» подтвердили, что Антон Миранчук избежал серьезной травмы

В «Локомотиве» подтвердили, что Антон Миранчук избежал серьезной травмы

2 февраля 2020, 17:23
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Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо подтвердил информацию, что полузащитник команды Антон Миранчук избежал перелома костей стопы. Сообщалось, что у россиянина повреждение стопы.

«Информация о повреждении стопы соответствует действительности. Переломов не выявлено. Однако обсуждать точные сроки некорректно. В ближайшее время Антон улетит в Германию на консультацию, после чего будет определена тактика восстановления. Ожидается, что тренировки с командой возобновятся на третьем сборе», — сказал Брейдо.

  • Миранчук получил травму в матче с «Партизаном». Предполагалось, что он может выбыть до конца сезона.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Локомотив» 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (2)
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edw7777
1580654124
Ну слава богу...
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АКС-74У
1580661558
Надо срочно избавляться.
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