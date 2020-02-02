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  • «Гений из России, вошедший в историю». Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения

«Гений из России, вошедший в историю». Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения

2 февраля 2020, 17:35
17

Официальный аккаунт Ла Лиги в твиттере поздравил с днем рождения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Российскому специалисту сегодня исполнился 51 год.

«Гений из России, вошедший в историю Ла Лиги. С днем рождения, Карпин!» – говорится в сообщении.

«С днем рождения, тренер, епт». Игроки «Ростова» поздравили Карпина

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Ла Лиги
Испания. Примера Сельта Ростов Реал Сосьедад Карпин Валерий
Комментарии (17)
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paracetamol
1580654524
Я тож Валеру поздравляю, хоть и за Питер. Хороший тренер вырос, поумнел к 50, не хуже Сёмина станет. Да и игрок был отличный. С днюхой, Валерий Георгиевич!
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Fin035
1580655437
Валера просто мужик!
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Plyash
1580655711
Карпин один из величайших футболистов Российского футбола,показавший Испании и всему футбольному миру,что у нас тоже умеют обращаться с мячом.Поэтому и помнить его будут с благодарностью очень долго.Удачи тебе,Валера,в личной жизни,в работе и,конечно же, крепкого здоровья.
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aaaaahhhh
1580655843
Поздравляю от души!!!! Здоровья и успехов.
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MaxRnD
1580658053
384 игры в Примере. Раньше не знал. Этот результат наверное не будет превзойдён нынешним поколением. Мож Черышев бы смог, но он увы хрустальный ((
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Sedoi_Goblin
1580658946
В Сосьедаде Валерий Георгиевич на пару с Дарко Ковачевичем чуть-чуть до золота клуб из Сан-Себастьяна не дотащили.. До самого финиша с Реальным Мадридом ноздря в ноздрю шли!
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Серж 69
1580662455
Ну,не гений уж,конечно,но играл он весьма прилично.Сейчас футболистов такого уровня в России нет,увы,а жаль...С днём рождения,Валера,удачи и успехов во всех делах!
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DOCTOR PENALTY
1580663934
Искренне поздравляем, Валера! И плюём в сторону Федуна.
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Ковастер
1580664294
С большой любовью вспоминаю Спартак времён Шалимов , Карпин, Мостовой. Удачи вам Георгиевич на тренерском мостике.
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Добрый Бобер
1580711381
Валера - красавец, Ла Лига молодцы, что не забыли поздравить.
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