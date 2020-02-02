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    «Гений из России, вошедший в историю». Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения

    Официальный аккаунт Ла Лиги в твиттере поздравил с днем рождения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    Российскому специалисту сегодня исполнился 51 год.

    «Гений из России, вошедший в историю Ла Лиги. С днем рождения, Карпин!» – говорится в сообщении.

    «С днем рождения, тренер, епт». Игроки «Ростова» поздравили Карпина

    Источник: Твиттер Ла Лиги

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +36254

      MaxRnD 4 минуты назад

      384 игры в Примере.
      Раньше не знал. Этот результат наверное не будет превзойдён нынешним поколением. Мож Черышев бы смог, но он увы хрустальный ((

      0
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      Рейтинг: +3355

      BarStep 23 минуты назад

      Соглашусь с официальным аккаунтом Ла Лиги! Великолепное было то поколение наших парней!

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      Рейтинг: +6677

      mihail200606 38 минут назад

      Ну с гением перебрали конечно..) но на самом деле карпин один из немногих действительно успешных наших легионеров..

      0
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      Рейтинг: +839

      FENIX-SL > mihail200606 28 минут назад

      учитывая что у нас богом считают дзюбу
      то для карпина - гений..это еще мягко сказано

      2
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      Рейтинг: +860

      ruded 40 минут назад

      Валеру с ДР конечно, но вот Ла Лига походу потроллила весь Российский футбол, раз Валера гений..

      1
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      Рейтинг: +2201

      aaaaahhhh 41 минуту назад

      Поздравляю от души!!!! Здоровья и успехов.

      3
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      Рейтинг: +1768

      playsh 43 минуты назад

      Карпин один из величайших футболистов Российского футбола,показавший Испании и всему футбольному миру,что у нас тоже умеют обращаться с мячом.Поэтому и помнить его будут с благодарностью очень долго.Удачи тебе,Валера,в личной жизни,в работе и,конечно же, крепкого здоровья.

      2
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      Рейтинг: +1260

      Fin035 47 минут назад

      Валера просто мужик!

      4
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      Рейтинг: +4884

      paracetamol 1 час назад

      Я тож Валеру поздравляю, хоть и за Питер. Хороший тренер вырос, поумнел к 50, не хуже Сёмина станет. Да и игрок был отличный. С днюхой, Валерий Георгиевич!

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      Рейтинг: +1768

      playsh > paracetamol 28 минут назад

      А причём здесь Питер и Валерий Георгиевич? Из Питера Карпина поздравлять не рекомендуется,что ли,раз он воспитанник Спартака?
      А поумнел он к 50-ти? А до этого что, дурнем был? Следите за базаром,однако.
      Желаю Вам поумнеть пораньше,чем в 50-ть.Удачи.

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      Рейтинг: +3373

      JTherry > playsh 2 минуты назад

      Карпин не является воспитанником Спартака, он начинал свою футбольную карьеру в Таллине, после через цска и воронежский Факел перешел в Спартак... а все остальное - правильно))))

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