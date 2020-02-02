«Гений из России, вошедший в историю». Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения

Официальный аккаунт Ла Лиги в твиттере поздравил с днем рождения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Российскому специалисту сегодня исполнился 51 год.
«Гений из России, вошедший в историю Ла Лиги. С днем рождения, Карпин!» – говорится в сообщении.
- Карпин играл в Испании с 1994 по 2005 год.
- Он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
«С днем рождения, тренер, епт». Игроки «Ростова» поздравили Карпина
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Источник: Твиттер Ла Лиги