«Гений из России, вошедший в историю». Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения

Официальный аккаунт Ла Лиги в твиттере поздравил с днем рождения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

Российскому специалисту сегодня исполнился 51 год.

«Гений из России, вошедший в историю Ла Лиги. С днем рождения, Карпин!» – говорится в сообщении.

Карпин играл в Испании с 1994 по 2005 год.

Он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

«С днем рождения, тренер, епт». Игроки «Ростова» поздравили Карпина