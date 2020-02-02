АПЛ. «Тоттенхэм» всухую победил «Манчестер Сити» и опередил в таблице «Манчестер Юнайтед»

В матче 25-го тура АПЛ «Тоттенхэм» справился с «Манчестер Сити». У хозяев первым же ударом в чемпионате Англии отличился голландец Стевен Бергвейн.

У гостей красную карточку получил Александр Зинченко. Он стал вторым удаленным украинцем в АПЛ. Первым в 2002 году был игрок «Арсенала» Олег Лужный.

В первом тайме пенальти у «Сити» не реализовал Илкай Гюндоган. Впервые, выступая в Англии, немец не забил с 11 метров.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бергвейн, 63; 2:0 – Сон, 71.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Уинкс, Ло Чельсо, Алли (Н’Домбеле, 70), Бергвейн (Ламела, 70), Сон, Лукас (Дайер, 84).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Де Брюйне, Марез (Жезус, 72), Стерлинг (Силва, 84), Агуэро (Канселу, 64).

Предупреждения: Алдервейрелд, 42; Ло Чельсо, 66 – Стерлинг, 12; Уокер, 33; Зинченко, 42; Родриго, 90+5.

Удаления: нет – Зинченко, 60 (вторая ж.к.).

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