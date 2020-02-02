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АПЛ. «Тоттенхэм» всухую победил «Манчестер Сити» и опередил в таблице «Манчестер Юнайтед»

2 февраля 2020, 21:25
9

В матче 25-го тура АПЛ «Тоттенхэм» справился с «Манчестер Сити». У хозяев первым же ударом в чемпионате Англии отличился голландец Стевен Бергвейн.

У гостей красную карточку получил Александр Зинченко. Он стал вторым удаленным украинцем в АПЛ. Первым в 2002 году был игрок «Арсенала» Олег Лужный.

В первом тайме пенальти у «Сити» не реализовал Илкай Гюндоган. Впервые, выступая в Англии, немец не забил с 11 метров.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бергвейн, 63; 2:0 – Сон, 71.

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Уинкс, Ло Чельсо, Алли (Н’Домбеле, 70), Бергвейн (Ламела, 70), Сон, Лукас (Дайер, 84).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Де Брюйне, Марез (Жезус, 72), Стерлинг (Силва, 84), Агуэро (Канселу, 64).

Предупреждения: Алдервейрелд, 42; Ло Чельсо, 66 – Стерлинг, 12; Уокер, 33; Зинченко, 42; Родриго, 90+5.

Удаления: нет – Зинченко, 60 (вторая ж.к.).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити
Комментарии (9)
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svetekanet
1580669175
Очень важная победа для Моуриньо.
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Aleksey!
1580669524
Превосходная победа!
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KOLBIS
1580669569
Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах...Толи еще будет...А ведь держит слово-меняется...не зря слезы лил,по футболу скучал)))...
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portero
1580670088
к концу февраля будем поздравлять Ливер с чемпионством.
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KyLe2712
1580670294
3 удара, 3 в створ, 2 гола. Моуриньо в своем репертуаре
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Сильвербой
1580671945
Ну Ливерпуль реально просто монстр и ничего с этим не поделать!!! Удивляет что как легко им достается это чемпионство!!!
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Valeron2790
1580680921
Маур во всей своей красе!
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zigbert
1580741703
Зинченко вроде бы не считается грубым игроком.Но это удаление возможно и повлияло на результат.
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