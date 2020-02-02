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    АПЛ. «Тоттенхэм» всухую победил «Манчестер Сити» и опередил в таблице «Манчестер Юнайтед»

    В матче 25-го тура АПЛ «Тоттенхэм» справился с «Манчестер Сити». У хозяев первым же ударом в чемпионате Англии отличился голландец Стевен Бергвейн.

    У гостей красную карточку получил Александр Зинченко. Он стал вторым удаленным украинцем в АПЛ. Первым в 2002 году был игрок «Арсенала» Олег Лужный.

    В первом тайме пенальти у «Сити» не реализовал Илкай Гюндоган. Впервые, выступая в Англии, немец не забил с 11 метров.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бергвейн, 63; 2:0 – Сон, 71.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Танганга, Уинкс, Ло Чельсо, Алли (Н’Домбеле, 70), Бергвейн (Ламела, 70), Сон, Лукас (Дайер, 84).

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Де Брюйне, Марез (Жезус, 72), Стерлинг (Силва, 84), Агуэро (Канселу, 64).

    Предупреждения: Алдервейрелд, 42; Ло Чельсо, 66 – Стерлинг, 12; Уокер, 33; Зинченко, 42; Родриго, 90+5.

    Удаления: нет – Зинченко, 60 (вторая ж.к.).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2020 21:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1253

      FRZZ 1 час назад

      Невероятная игра! Российскому футболу пешком до Китая как говорится.

      0
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      Рейтинг: +5580

      Сильвербой 1 час назад

      Ну Ливерпуль реально просто монстр и ничего с этим не поделать!!! Удивляет что как легко им достается это чемпионство!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Томик > Сильвербой 1 час назад

      После прошлогоднего расклада, им уже можно всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      KyLe2712 2 часа назад

      3 удара, 3 в створ, 2 гола. Моуриньо в своем репертуаре

      4
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      Рейтинг: +37100

      portero 2 часа назад

      к концу февраля будем поздравлять Ливер с чемпионством.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +8416

      KOLBIS 2 часа назад

      Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах...Толи еще будет...А ведь держит слово-меняется...не зря слезы лил,по футболу скучал)))...

      4
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      Рейтинг: +110

      Aleksey! 2 часа назад

      Превосходная победа!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1470

      solodealer 2 часа назад

      Скажете, что "не заслуженно"? Что Тоты "выставили автобус"? Что Мансити намного больше атаковал? Владел мячом? Нанёс больше ударов "В СТОРОНУ ВОРОТ"?))))))
      Вспомните ещё, что Барса бьёт рекорды ПО ВЛАДЕНИЮ МЯЧОМ)))
      Ребятя...да ..хоть трахайтесь вы с этим мячом "в свободное от работы время"...Только не забывайте: во время игры круглого надо вколачивать в ворота соперника!)))
      Но...НЕ ТОЛЬКО ЭТО))) Надо ещё И НЕ ПРОПУСКАТЬ!)))
      Маур в городе!))))))))))))))))))))))))

      6
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      Рейтинг: +104

      svetekanet 2 часа назад

      Очень важная победа для Моуриньо.

      5
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      Рейтинг: -649

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Тоттенхэм ! Удивили.Сразу вспоминается полуфинал ЛЧ -19.......Красавчики !

      5
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