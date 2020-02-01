Главные новости дня. Антон Миранчук получил травму, Бувач – новый спортивный директор «Динамо»

У Антона Миранчука подозрение на травму пятой плюсневой кости. Он может пропустить остаток сезона.

«Бизнес Online»: Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан» из-за ухода Смолова.

Бувач – новый спортивный директор «Динамо». Он 17 лет был ассистентом Клоппа.

Примера. «Реал» победил в дерби «Атлетико» и увеличил отрыв от второго места до шести очков.

Виллиан может летом перейти в «Барселону» бесплатно.

Официально: Игало – игрок «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» из последних 102 возможных очков в АПЛ набрал 100.

Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей.

7 незаметных переходов из последнего дня трансферного окна