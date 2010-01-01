Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Главные новости дня. Антон Миранчук получил травму, Бувач – новый спортивный директор «Динамо»

    У Антона Миранчука подозрение на травму пятой плюсневой кости. Он может пропустить остаток сезона.

    «Бизнес Online»: Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан» из-за ухода Смолова.

    Бувач – новый спортивный директор «Динамо». Он 17 лет был ассистентом Клоппа.

    Примера. «Реал» победил в дерби «Атлетико» и увеличил отрыв от второго места до шести очков.

    Виллиан может летом перейти в «Барселону» бесплатно.

    Официально: Игало – игрок «Манчестер Юнайтед».

    «Ливерпуль» из последних 102 возможных очков в АПЛ набрал 100.

    Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей.

    7 незаметных переходов из последнего дня трансферного окна

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81437
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75312
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru