Главные новости дня. Антон Миранчук получил травму, Бувач – новый спортивный директор «Динамо»

У Антона Миранчука подозрение на травму пятой плюсневой кости. Он может пропустить остаток сезона.
«Бизнес Online»: Семин не отпустил Алексея Миранчука в «Милан» из-за ухода Смолова.
Бувач – новый спортивный директор «Динамо». Он 17 лет был ассистентом Клоппа.
Примера. «Реал» победил в дерби «Атлетико» и увеличил отрыв от второго места до шести очков.
Виллиан может летом перейти в «Барселону» бесплатно.
Официально: Игало – игрок «Манчестер Юнайтед».
«Ливерпуль» из последних 102 возможных очков в АПЛ набрал 100.
Холанд – рекордсмен Бундеслиги по голам за первые три матча. За 136 минут норвежец забил семь мячей.
7 незаметных переходов из последнего дня трансферного окна
Источник: Бомбардир.ру