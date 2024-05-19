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    Черчесов оценил решение «Спартака» не продлевать Джикию

    Бывший тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход из клуба защитника Георгия Джикии.

    – Как вы относитесь к уходу Георгия Джикии из «Спартака»?

    – Георгий – заслуженный, опытный футболист, начинал у меня играть в сборной. Клуб может принять такое решение, игрок может принять решение уйти, даже когда команда хочет его сохранить. Это нормальное явление в профессиональном футболе. Единственное, с такими игроками надо расставаться соответственно. Джикия капитанил много лет, чемпионом становился, выигрывал Кубок. Конечно, неприятный момент. Но иногда клуб принимает решения, которые надо уважать. Еще раз отмечу – надо правильно расставаться. Давно я не видел Джикию на поле. Ни Бабич, ни Дуарте не играли с «Балтикой». Но и Георгий не вышел. Не знаю, какая причина: может, не в форме, может, травма.

    – Как много «Спартак» потеряет с уходом Георгия Джикии?

    – Не могу сказать. Когда уходит российский футболист такого калибра, это всегда неприятный момент в плане футбола. Он давно играет на этой позиции, давал результат. Мы не знаем, что будет делать клуб. По мне, главное, какой клуб для продолжения карьеры найдет Джикия, где он сможет добиваться успеха. Он спокойно может играть на высоком уровне несколько лет, знаю его характер. Найдет ли клуб достойную замену – это их дело. Весь год мы читали о будущем Джикии, в итоге только клуб знает, что произошло. Для меня главное, чтобы Джикия нашел себя после «Спартака».

    • Накануне «Спартак» объявил, что Джикия уйдет из клуба по окончании сезона.
    • Он перешел в московскую команду из «Амкара» в декабре 2016 года.
    • Джикия предложен другим клубам.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:03
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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1716108084
    Вот именно потому Черчесов и без команды,что даже не понимает почему Джикия не играл весь сезон в Спартаке…
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