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    Мещеряков: «Кокорин в «Локо»? Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об интересе москвичей к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

    «Кокорин? Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы вдруг… Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду», – сказал Мещеряков.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
    • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
    • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

    «Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

    Журналист Егоров: «Локомотив» рассматривает вариант с переходом Кокорина

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +318

      gunstilzit 1 час назад

      И зря!
      Нам нужен нап вместо Феди и Эдера.

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