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  • Мещеряков: «Кокорин в «Локо»? Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду»

Мещеряков: «Кокорин в «Локо»? Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду»

30 января 2020, 18:46
5

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об интересе москвичей к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

«Кокорин? Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы вдруг… Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду», – сказал Мещеряков.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
  • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
  • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

«Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

Журналист Егоров: «Локомотив» рассматривает вариант с переходом Кокорина

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Месси Лионель Роналду Криштиану Кокорин Александр
Комментарии (5)
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gunstilzit
1580401682
И зря! Нам нужен нап вместо Феди и Эдера.
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alll-1
1580409374
Цорн тоже про Соболева нам песни пел ,а в итоге игрок в Спартаке .
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portero
1580410448
Шпак что ли запретил?
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zigbert
1580584402
Можно бы и под суетится.
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