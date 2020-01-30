Мещеряков: «Кокорин в «Локо»? Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об интересе москвичей к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

«Кокорин? Первый раз от вас это слышу. Спрашивайте у тех, кто это пишет. Если бы вдруг… Если бы Месси ко мне приехал бесплатно, то я бы его взял вместе с Роналду», – сказал Мещеряков.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.

На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.

В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

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