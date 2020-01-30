Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Егоров: «Локомотив» рассматривает вариант с переходом Кокорина

Журналист Егоров: «Локомотив» рассматривает вариант с переходом Кокорина

30 января 2020, 13:47
22

По информации журналиста Сергея Егорова, «Локомотив» заинтересован в форварде «Зенита» Александре Кокорине.

Московский клуб рассматривает вариант с переходом игрока уже в зимнее трансферное окно.

«Сделка может быть очень важной для «Локо», если ее подать правильно. Игрок начинал в Москве именно в «Локо»: получится как бы возвращение домой. Кроме того, команде Семина нужен форвард», – написал Егоров в своем телеграме.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
  • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
  • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

«Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Кокорин Александр
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romantic2010
1580382518
В России уже сложно чему-то удивиться! А вот связка Кокора-Смолов может освежить обоим карьеру...Тем более Локо так нужны паспортисты и нападающий. А тут два в одном)
Ответить
Давид59
1580383060
Думаю, если Саша там окажется, будет праздновать голы Зениту с большим удовольствием
Ответить
zra78
1580384288
Вот тут не удивлён... вполне реально!
Ответить
Fin035
1580384562
Это лучший вариант и для Кокорина и для Локомотива!
Ответить
Hektor 84
1580385410
Билеты на поезда подорожают
Ответить
alp
1580391188
а было бы неплохо щелкнуть ЗАО Зенит по носу.. есть, правда, подозрения, что это не АБМ самодурит, и откуда то сверху не дают коке играть
Ответить
Рубинище
1580393959
Если не утка, то это просто идеально для Локо. Хоть появятся шансы с третьей попытки выйти из группы.
Ответить
vladimir-7
1580394385
Для Локомотива тоже могут стрелку перевести и загнать его в тупик. Переход Кокорина и его игра в РПЛ возможны только в независимом от природных ресурсов, самостоятельном и сильном клубе.
Ответить
paracetamol
1580401466
Если Кока перейдет в Локо, то Медведева гнать поганой метлой из Зенита в Спартак!
Ответить
portero
1580419232
Семин то может и заинтересован, но решать будут другие..
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+