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    Журналист Егоров: «Локомотив» рассматривает вариант с переходом Кокорина

    По информации журналиста Сергея Егорова, «Локомотив» заинтересован в форварде «Зенита» Александре Кокорине.

    Московский клуб рассматривает вариант с переходом игрока уже в зимнее трансферное окно.

    «Сделка может быть очень важной для «Локо», если ее подать правильно. Игрок начинал в Москве именно в «Локо»: получится как бы возвращение домой. Кроме того, команде Семина нужен форвард», – написал Егоров в своем телеграме.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
    • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
    • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

    «Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3329

      polt 40 минут назад

      Зенит не отдаст. Кокорин выразил свое несогласие и теперь его будут "воспитывать", и будет ни нашим, ни вашим.

      0
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      Рейтинг: +899

      Hektor 84 54 минуты назад

      Билеты на поезда подорожают

      0
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      ...
      Рейтинг: +22776

      gol_kak_sokol > Hektor 84 2 минуты назад

      Если пойдут против империи зла, вообще поезд под откос могут пустить.

      0
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      Рейтинг: +4689

      3a zenit 55 минут назад

      за 30 лямов евро (Миранчуков же втюхивали)и забирайте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      Fin035 1 час назад

      Это лучший вариант и для Кокорина и для Локомотива!

      5
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      Рейтинг: +22945

      zra78 1 час назад

      Вот тут не удивлён... вполне реально!

      6
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      Рейтинг: +1064

      evgevg13 1 час назад

      Стока шумихи из ничего...

      0
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      Рейтинг: +2014

      Борат 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бежать нужно сане из рашки, пак с жидами с него теперь не слезут и спокойной жизни ему не будет!
      стыдно за едрисню и за спартак!

      -4
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      Рейтинг: +22945

      zra78 > Борат 1 час назад

      Конечно я тоже не рад что творится у нас в стране,но обзывать свою родину как ты и другие имбицилы, это уже всё....человек в тебе здох!

      11
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      Рейтинг: +4689

      3a zenit > Борат 55 минут назад

      рашка у тебя в квартире и все живущие в ней рашка.

      2
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      Рейтинг: +899

      Hektor 84 > Борат 50 минут назад

      Ты имбицил. Ты знаешь это? Свою страну только такой так может называть. Ты Кон Чен Ый

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8223

      parevg > Борат 42 минуты назад

      Если тут так плохо, есть два пути: уехать туда где хорошо, или постараться сделать чтобы хорошо было здесь.

      2
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      Рейтинг: +1859

      Давид59 1 час назад

      Думаю, если Саша там окажется, будет праздновать голы Зениту с большим удовольствием

      1
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      Рейтинг: +1412

      solodealer 1 час назад

      Причём тут "как бы возвращение домой"??
      Кокорин потенциально - лучший нап встране!
      ...И мутный газмяс запутался в своих пожелалках и указивках насчёт него...
      Окончательно "загибридничались" в своих решениях... ПРОСТО ЗАЖРАЛИСЬ..
      ХВАТАЙТЕ ПАРНЯ, КТО МОЖЕТ, пока не поздно!))))))
      Я вполне могу себе представить, с каким удовольствием Санёк будет превращать защиту Зенита в говно на поле!)))

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      Рейтинг: +1859

      Давид59 1 час назад

      Вполне возможно. Усиливаем конкурентов. Зато за драку Саше отомстили. Всем (в том числе и Медведеву) спасибо

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