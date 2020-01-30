Журналист Егоров: «Локомотив» рассматривает вариант с переходом Кокорина

По информации журналиста Сергея Егорова, «Локомотив» заинтересован в форварде «Зенита» Александре Кокорине.

Московский клуб рассматривает вариант с переходом игрока уже в зимнее трансферное окно.

«Сделка может быть очень важной для «Локо», если ее подать правильно. Игрок начинал в Москве именно в «Локо»: получится как бы возвращение домой. Кроме того, команде Семина нужен форвард», – написал Егоров в своем телеграме.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.

На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.

В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

«Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу