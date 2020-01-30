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«СЭ»: «Локомотив» не вел переговоров с Кокориным

30 января 2020, 16:49

По информации «Спорт-Экспресса», интерес «Локомотива» к нападающему «Зенита» Александру Кокорину пока не привел к конкретным шагам.

Представители московского клуба пока не встречались и не вели переговоров со стороной футболиста. Вероятность перехода Кокорина в «Локо» будет зависеть от того, сможет ли форвард расторгнуть контракт с «Зенитом» без санкций.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
  • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
  • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

«Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

Журналист Егоров: «Локомотив» рассматривает вариант с переходом Кокорина

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кокорин Александр
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