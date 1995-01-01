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    «СЭ»: «Локомотив» не вел переговоров с Кокориным

    По информации «Спорт-Экспресса», интерес «Локомотива» к нападающему «Зенита» Александру Кокорину пока не привел к конкретным шагам.

    Представители московского клуба пока не встречались и не вели переговоров со стороной футболиста. Вероятность перехода Кокорина в «Локо» будет зависеть от того, сможет ли форвард расторгнуть контракт с «Зенитом» без санкций.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
    • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
    • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

    «Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

    Журналист Егоров: «Локомотив» рассматривает вариант с переходом Кокорина

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8229

      parevg 13 минут назад

      Как любила говорить смородина - трансферы любят тишину.
      Поэтому, вели - не вели, никто не признается

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