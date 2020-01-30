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  • Отчим Кокорина: «Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается»

Отчим Кокорина: «Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается»

30 января 2020, 16:37
3

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к игроку.

«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается. Обсуждаем ли мы с «Зенитом» разрыв контракта? Без комментариев», – сказал Логинов.

  • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
  • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
  • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
  • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Кокорин Александр
Комментарии (3)
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alll-1
1580399410
гнилая команда зинит
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yurdin
1580461127
Не по понятиям теперь за Динамо ему играть)
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За_чистый_футбол
1580478474
алику в европу надо
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