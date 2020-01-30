Отчим Кокорина: «Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к игроку.

«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается. Обсуждаем ли мы с «Зенитом» разрыв контракта? Без комментариев», – сказал Логинов.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.

На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.

В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

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