Отчим Кокорина: «Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к игроку.
«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается. Обсуждаем ли мы с «Зенитом» разрыв контракта? Без комментариев», – сказал Логинов.
- Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
- На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
- В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
- Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».
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Источник: Sport24