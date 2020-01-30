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    Отчим Кокорина: «Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается»

    Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию об интересе «Динамо» к игроку.

    «Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается. Обсуждаем ли мы с «Зенитом» разрыв контракта? Без комментариев», – сказал Логинов.

    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает летом.
    • На прошлой неделе игрока арендовал «Сочи», но тот отказался менять команду.
    • В итоге футболиста отправили готовиться ко второй части сезона с «Зенитом-2».
    • Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Фейеноорда».

    «Известия»: Кокорин хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» и уехать в Европу

    Журналист Егоров: «Локомотив» рассматривает вариант с переходом Кокорина

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      AdminyBombardiraGondony 46 минут назад

      Кирюха Логинов-Ч-М-О болотное
      Как и его недосынок

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