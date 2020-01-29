«Уфа» предложила придумать дизайн для автобуса. Приз – 100 тысяч рублей

«Уфа» на официальном сайте объявила о конкурсе для болельщиков в честь десятилетия клуба.

«Дорогие друзья, в 2020 году футбольный клуб «Уфа» отмечает свое десятилетие, планомерно проходит ребрендинг. У каждого из вас есть уникальная возможность принять участие в этом процессе и вместе сформировать новый облик клуба.

Мы объявляем конкурс на лучший дизайн-макет нового автобуса «Уфы». В конкурсе может принять участие любой желающий.

Условия: основной цвет – фиолетовый, в макете должен быть использован один из символов клуба (пчела, куница) и название – «Футбольный клуб «Уфа».

Победитель конкурса получит награду в 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении клуба.