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    «Уфа» предложила придумать дизайн для автобуса. Приз – 100 тысяч рублей

    «Уфа» на официальном сайте объявила о конкурсе для болельщиков в честь десятилетия клуба.

    «Дорогие друзья, в 2020 году футбольный клуб «Уфа» отмечает свое десятилетие, планомерно проходит ребрендинг. У каждого из вас есть уникальная возможность принять участие в этом процессе и вместе сформировать новый облик клуба.

    Мы объявляем конкурс на лучший дизайн-макет нового автобуса «Уфы». В конкурсе может принять участие любой желающий.

    Условия: основной цвет – фиолетовый, в макете должен быть использован один из символов клуба (пчела, куница) и название – «Футбольный клуб «Уфа».

    Победитель конкурса получит награду в 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении клуба.

    • «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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