«Уфа» на втором сборе на Кипре проведет шесть матчей. Половина – против армян

Определились соперники «Уфы» по товарищеским матчем на втором сборе на Кипре. В частности, россияне проведут игры с армянами.

1 февраля — «Чукарички» (Сербия);

1 февраля — «Лиепая» (Латвия);

5 февраля — «Арарат» (Армения);

5 февраля — «Судува» (Литва);

8 февраля — «Урарту» (Армения);

11 февраля — «Арарат-Армения» (Армения).