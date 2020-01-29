«Уфа» на втором сборе на Кипре проведет шесть матчей. Половина – против армян

Определились соперники «Уфы» по товарищеским матчем на втором сборе на Кипре. В частности, россияне проведут игры с армянами.
1 февраля — «Чукарички» (Сербия);
1 февраля — «Лиепая» (Латвия);
5 февраля — «Арарат» (Армения);
5 февраля — «Судува» (Литва);
8 февраля — «Урарту» (Армения);
11 февраля — «Арарат-Армения» (Армения).
- Сбор продлится с 30 января по 11 февраля.
- «Уфа» в РПЛ идет седьмой – выше «Спартака» и «Динамо».
- 1 марта в первом матче весенней части РПЛ уфимцы сыграют с «Краснодаром».
Источник: твиттер «Уфы»