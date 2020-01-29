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  • «Уфа» на втором сборе на Кипре проведет шесть матчей. Половина – против армян

«Уфа» на втором сборе на Кипре проведет шесть матчей. Половина – против армян

29 января 2020, 10:48

Определились соперники «Уфы» по товарищеским матчем на втором сборе на Кипре. В частности, россияне проведут игры с армянами.

1 февраля — «Чукарички» (Сербия);

1 февраля — «Лиепая» (Латвия);

5 февраля — «Арарат» (Армения);

5 февраля — «Судува» (Литва);

8 февраля — «Урарту» (Армения);

11 февраля — «Арарат-Армения» (Армения).

Источник: твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа
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