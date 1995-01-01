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    «Уфа» на втором сборе на Кипре проведет шесть матчей. Половина – против армян

    Определились соперники «Уфы» по товарищеским матчем на втором сборе на Кипре. В частности, россияне проведут игры с армянами.

    1 февраля — «Чукарички» (Сербия);

    1 февраля — «Лиепая» (Латвия);

    5 февраля — «Арарат» (Армения);

    5 февраля — «Судува» (Литва);

    8 февраля — «Урарту» (Армения);

    11 февраля — «Арарат-Армения» (Армения).

    Источник: твиттер «Уфы»

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