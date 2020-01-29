«Спартак» интересуется форвардом сборной Буркина-Фасо Компаоре

«Спартак» претендует на нападающего тунисского «Клуб Африкэйн» Бассиру Компаоре.
По информации радиостанции Mosaïque FM, российский клуб следит за игрой 21-летнего футболиста, однако пока не делал официальных предложений о его трансфере.
- Компаоре – игрок сборной Буркина-Фасо.
- За «Клуб Африкэйн» форвард выступает с сентября 2018 года, сыграл 22 матча, забил семь голов и сделал три ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
Источник: Mosaïque FM
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