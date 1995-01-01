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    «Спартак» интересуется форвардом сборной Буркина-Фасо Компаоре

    «Спартак» претендует на нападающего тунисского «Клуб Африкэйн» Бассиру Компаоре.

    По информации радиостанции Mosaïque FM, российский клуб следит за игрой 21-летнего футболиста, однако пока не делал официальных предложений о его трансфере.

    • Компаоре – игрок сборной Буркина-Фасо.
    • За «Клуб Африкэйн» форвард выступает с сентября 2018 года, сыграл 22 матча, забил семь голов и сделал три ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

    Источник: Mosaïque FM

    Первая частная радиостанция в Тунисе. Имеет страницу в соцсети Facebook с аудиторией более 5 миллионов человек.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20720

      VVM1964 9 минут назад

      Это не усиление - это бизнес или на перспективу .

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