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  • «Спартак» интересуется форвардом сборной Буркина-Фасо Компаоре

«Спартак» интересуется форвардом сборной Буркина-Фасо Компаоре

29 января 2020, 00:18
16

«Спартак» претендует на нападающего тунисского «Клуб Африкэйн» Бассиру Компаоре.

По информации радиостанции Mosaïque FM, российский клуб следит за игрой 21-летнего футболиста, однако пока не делал официальных предложений о его трансфере.

  • Компаоре – игрок сборной Буркина-Фасо.
  • За «Клуб Африкэйн» форвард выступает с сентября 2018 года, сыграл 22 матча, забил семь голов и сделал три ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

Источник: Mosaïque FM

Первая частная радиостанция в Тунисе. Имеет страницу в соцсети Facebook с аудиторией более 5 миллионов человек.

Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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VVM1964
1580247360
Это не усиление - это бизнес или на перспективу .
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lkha.dmitriyev
1580256989
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ------- https://bit.vodka/sekblog
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Диктор
1580264947
Спартак пошел по пути ЦСКА стал покупать молодых недорогих игроков=кто его знает может это и правильно.
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piligrim1986
1580271475
я вот не пойму, почему не взять Бони?
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evgevg13
1580272718
«Спартак» интересуется форвардом сборной Антарктида- Пингвиниусом и сборной подводного мира Атлантидиусом.
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andrebest4
1580283593
Берите не смотря. А то Барса перехватит
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