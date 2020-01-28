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    Зотов: «Если в договоре Кокорина четко прописано, что без его согласия перевод в «Зенит-2» невозможен – это нарушение»

    Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал переводом форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Зенит-2».

    «Если Александру нужна помощь, мы всегда готовы ему помочь. Я с ним на эту тему не разговаривал, он пока к нам не обращался. Двери в профсоюз для него всегда открыты, как и для любого другого футболиста.

    Надо смотреть договор Кокорина. Если в нем нет противопоказаний для того, чтобы клуб отправил его в «Зенит-2», значит, нарушений нет. Если же в нем четко прописано, что Александр является игроком только основной команды и без его согласия перевести в «Зенит-2» нельзя, то это нарушение. Сложно что-то говорить, не зная деталей соглашения футболиста с «Зенитом» и на основании высказываний других людей», – сказал Зотов.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
    • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.
    • «Зенит-2» идет на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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