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  • Зотов: «Если в договоре Кокорина четко прописано, что без его согласия перевод в «Зенит-2» невозможен – это нарушение»

Зотов: «Если в договоре Кокорина четко прописано, что без его согласия перевод в «Зенит-2» невозможен – это нарушение»

28 января 2020, 17:47
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Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал переводом форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Зенит-2».

«Если Александру нужна помощь, мы всегда готовы ему помочь. Я с ним на эту тему не разговаривал, он пока к нам не обращался. Двери в профсоюз для него всегда открыты, как и для любого другого футболиста.

Надо смотреть договор Кокорина. Если в нем нет противопоказаний для того, чтобы клуб отправил его в «Зенит-2», значит, нарушений нет. Если же в нем четко прописано, что Александр является игроком только основной команды и без его согласия перевести в «Зенит-2» нельзя, то это нарушение. Сложно что-то говорить, не зная деталей соглашения футболиста с «Зенитом» и на основании высказываний других людей», – сказал Зотов.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.
  • «Зенит-2» идет на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Зенит Кокорин Александр
Комментарии (1)
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Hektor 84
1580238444
Та что этот Зотов выдумывает пункты. Ну упрется сильне они его не будут в заявку включать. Что они все лезут со своими советами. Забили этому барану мозги. Он и до этого своей головой не думал. А они лезут со своими советами. А думал бы своей головой, поехал бы в Сочи поиграл бы. Восстановил бы игровую форму. А там и видно было бы. Они его своими советами в тупик завели.
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