Зотов: «Если в договоре Кокорина четко прописано, что без его согласия перевод в «Зенит-2» невозможен – это нарушение»

Гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал переводом форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Зенит-2».

«Если Александру нужна помощь, мы всегда готовы ему помочь. Я с ним на эту тему не разговаривал, он пока к нам не обращался. Двери в профсоюз для него всегда открыты, как и для любого другого футболиста.

Надо смотреть договор Кокорина. Если в нем нет противопоказаний для того, чтобы клуб отправил его в «Зенит-2», значит, нарушений нет. Если же в нем четко прописано, что Александр является игроком только основной команды и без его согласия перевести в «Зенит-2» нельзя, то это нарушение. Сложно что-то говорить, не зная деталей соглашения футболиста с «Зенитом» и на основании высказываний других людей», – сказал Зотов.

«Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.

Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

«Зенит-2» идет на третьем месте в зоне «Запад» ПФЛ и борется за выход в ФНЛ.

Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона»