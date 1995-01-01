«Тоттенхэм» выкупил контракт Ло Чельсо у «Бетиса»

«Тоттенхэм» объявил о выкупе контракт полузащитника «Бетиса» Джованни Ло Чельсо, который провел полгода в составе лондонцев на правах аренды.
Ло Чельсо подписал с «Тоттенхэмом» соглашение до 2025 года.
Ранее во вторник лондонцы продали хавбека Кристиана Эриксена в «Интер» за 20 миллионов евро.
- Ло Чельсо – воспитанник «Росарио Сентраль».
- За «Бетис» 23-летний футболист выступал с лета 2018 года.
- Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC #COYS— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 28 января 2020 г.