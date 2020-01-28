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«Тоттенхэм» выкупил контракт Ло Чельсо у «Бетиса»

28 января 2020, 16:39
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«Тоттенхэм» объявил о выкупе контракт полузащитника «Бетиса» Джованни Ло Чельсо, который провел полгода в составе лондонцев на правах аренды.

Ло Чельсо подписал с «Тоттенхэмом» соглашение до 2025 года.

Ранее во вторник лондонцы продали хавбека Кристиана Эриксена в «Интер» за 20 миллионов евро.

  • Ло Чельсо – воспитанник «Росарио Сентраль».
  • За «Бетис» 23-летний футболист выступал с лета 2018 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»
Россия. Премьер-лига Бетис Тоттенхэм Ло Чельсо Джовани
Комментарии (1)
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Cules2013
1580233103
цена сделки?
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