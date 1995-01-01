Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Тоттенхэм» выкупил контракт Ло Чельсо у «Бетиса»

    «Тоттенхэм» объявил о выкупе контракт полузащитника «Бетиса» Джованни Ло Чельсо, который провел полгода в составе лондонцев на правах аренды.

    Ло Чельсо подписал с «Тоттенхэмом» соглашение до 2025 года.

    Ранее во вторник лондонцы продали хавбека Кристиана Эриксена в «Интер» за 20 миллионов евро.

    • Ло Чельсо – воспитанник «Росарио Сентраль».
    • За «Бетис» 23-летний футболист выступал с лета 2018 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru