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    Бекхэм: «Наследие Коби будет жить и дальше»

    Бывший хабвек сборной Англии и «МЮ» Дэвид Бэкхем прокомментировал гибель бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

    «Мне потребовалось немало времени, чтобы понять, какие слова подобрать, и все же моих слов не хватит для описания эмоций от ужасной потери Коби. Это был особенный спортсмен, муж, отец и друг. Писать эти слова очень сложно, но мы знаем, что потеряли удивительного человека, его прекрасную, талантливую дочь Джианну… Это разрывает сердце.

    Цель Коби в своем спорте заключалась в том, чтобы вдохновлять. Он вдохновлял, когда проходил через боль, но доигрывал матчи. Так вдохновлял и меня, заставлял стать лучше. Иногда я ходил на его матчи только для того, чтобы смотреть, как это происходит, вплоть до последних двух минут, потому что я, знал, что мы увидим нечто особенное.

    Коби всегда говорил о Ванессе и его прекрасных девочках и о том, как он гордился ими. Страсть Коби – его семья и баскетбол. Он был полон решимости вдохновлять следующие поколения мальчиков и девочек на занятия его любимым спортом. Его наследие будет жить и дальше. Любовь и молитвы от моей семьи Ванессе и девочкам, баскетбольной семье Коби и, конечно, семьям тех, кто трагически погиб вместе с ним вчера», – написал Бекхэм в инстаграме.

    • Брайант вместе с дочерью погиб в результате крушения личного вертолета.
    • Коби – пятикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

    «Нас покинул настоящий гений»: Месси прокомментировал гибель Брайанта

    Источник: инстаграм Дэвида Бекхэма

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1

      mikhan.voronov 2 часа назад

      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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      Рейтинг: +672

      MU-fanatic 2 часа назад

      как раз будущее поколение ушло с ним(((

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