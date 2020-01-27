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  • Гендиректор «Газпром Арены»: «Ближе к матчам Евро-2020 мы потратим несколько десятков миллионов рублей»

Гендиректор «Газпром Арены»: «Ближе к матчам Евро-2020 мы потратим несколько десятков миллионов рублей»

27 января 2020, 11:33
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Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о запланированных расходах на подготовку стадиона к проведению матчей Евро-2020.

  • Петербургский объект примет три игры группового этапа и один четвертьфинал.
  • На «Газпром Арене» уже проводили матчи Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

«Между стадионом, организаторами (УЕФА), РФС и городом заключено соглашение об использовании стадиона, по которому «Газпром Арена» получит определенную сумму от УЕФА. Так же, как и другие стадионы, на которых пройдет событие. Будут оплачены услуги операционной деятельности, коммунальные расходы, охраны объекта и временный персонал.

Часть мероприятий, направленных на выполнение требований УЕФА, стадион выполняет в рамках собственной инвестиционной программы. Существенную часть предстоит выполнить, и она будет покрыта за счет средств стадиона и организаторов. Если говорить о прямых уже понесенных расходах «Газпром Арены» в части подготовки инфраструктуры стадиона к матчам Евро, то это уже потребовало несколько миллионов рублей.

Сумма существенно увеличится после выполнения ряда мероприятий в весенний период. Они касаются проведения определенных видов работ по подготовке объекта и прилегающей территории, и они будут касаться ряда адаптационных мероприятий по внутренней инфраструктуре объекта. Например, из существенных, в части технологий для маломобильных категорий населения, вопросов безопасности, в том числе информационной, вопросов энергоснабжения, прокладки кабельных линий для бродкастинга, пешеходного моста.

Есть еще мероприятия, которые реализуются на стадионе со сроками обеспечения готовности до Евро, и эти объекты будут использоваться в течение его проведения, но при этом это собственная инвестиционная деятельность клуба и стадиона, в том числе открытие новых ресторанов или реконструкция спортивной зоны. Ближе к матчам чемпионата Европы мы потратим несколько десятков миллионов рублей. Сумму сказать сейчас затрудняюсь, потому что на некоторые вещи смета еще не готова», – сказал Литвинов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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acor94
1580117292
Уж молчали бы. Надо же додуматься, так нагло объявить о растрате средств на всю страну.
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portero
1580118345
это вы умеете ! потратить не сказав на что..... одно понятно , что освоят всё что дадут....
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BRO_football
1580127444
Из них своруется десяток миллионов рублей
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paracetamol
1580143301
Будет что попилить...
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