Гендиректор «Газпром Арены»: «Ближе к матчам Евро-2020 мы потратим несколько десятков миллионов рублей»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о запланированных расходах на подготовку стадиона к проведению матчей Евро-2020.

Петербургский объект примет три игры группового этапа и один четвертьфинал.

На «Газпром Арене» уже проводили матчи Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

«Между стадионом, организаторами (УЕФА), РФС и городом заключено соглашение об использовании стадиона, по которому «Газпром Арена» получит определенную сумму от УЕФА. Так же, как и другие стадионы, на которых пройдет событие. Будут оплачены услуги операционной деятельности, коммунальные расходы, охраны объекта и временный персонал.

Часть мероприятий, направленных на выполнение требований УЕФА, стадион выполняет в рамках собственной инвестиционной программы. Существенную часть предстоит выполнить, и она будет покрыта за счет средств стадиона и организаторов. Если говорить о прямых уже понесенных расходах «Газпром Арены» в части подготовки инфраструктуры стадиона к матчам Евро, то это уже потребовало несколько миллионов рублей.

Сумма существенно увеличится после выполнения ряда мероприятий в весенний период. Они касаются проведения определенных видов работ по подготовке объекта и прилегающей территории, и они будут касаться ряда адаптационных мероприятий по внутренней инфраструктуре объекта. Например, из существенных, в части технологий для маломобильных категорий населения, вопросов безопасности, в том числе информационной, вопросов энергоснабжения, прокладки кабельных линий для бродкастинга, пешеходного моста.

Есть еще мероприятия, которые реализуются на стадионе со сроками обеспечения готовности до Евро, и эти объекты будут использоваться в течение его проведения, но при этом это собственная инвестиционная деятельность клуба и стадиона, в том числе открытие новых ресторанов или реконструкция спортивной зоны. Ближе к матчам чемпионата Европы мы потратим несколько десятков миллионов рублей. Сумму сказать сейчас затрудняюсь, потому что на некоторые вещи смета еще не готова», – сказал Литвинов.