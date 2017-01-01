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    Месси 11 раз пробил по воротам «Валенсии» и не забил. Это повторение личного антирекорда 2017-го

    «Валенсия» обыграла «Барселону» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

    Форвард каталонцев Лионель Месси в этой игре 11 раз пробил по воротам соперника, но не смог забить. Тем самым аргентинец повторил антирекорд по количеству ударов без голов.

    Ранее подобное случалось в игре против «Депортиво» на «Камп Ноу» в декабре 2017 года.

    • В текущем сезоне Месси сыграл в 16 матчах, забил 14 голов и сделал шесть голевых передач.
    • «Барселона», набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Источник: OptaJose

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1051

      serhio80 45 минут назад

      Зе болотный с тем же успехом сыграл)

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      Рейтинг: +1252

      gor77 58 минут назад

      Афигеть какая новость! )))))
      Если посмотреть в интернете, то там столько имён с антирекордами, что мама, не горюй! )))
      Как пример:
      худшие исполнители штрафных ударов на чемпионатах мира и Европы:
      Криштиану Роналду — 34 удара, 0 голов.
      Георге Хаджи — 27 ударов, 0 голов.
      Мишель Платини — 25 ударов, 2 гола.
      Рональд Куман — 22 удара, 0 голов.
      Зинедин Зидан — 21 удар, 2 гола.
      Уэсли Снейдер — 18 ударов, 0 голов.
      Франческо Тотти — 18 ударов, 0 голов.
      Христо Стоичков — 17 ударов, 2 гола.
      Фернандо Йерро — 17 ударов, 1 гол.
      Синиша Михайлович — 16 ударов, 1 гол.
      И чо? )))))))))))))))

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      Рейтинг: +2225

      Derzkiy1 > gor77 9 минут назад

      Кришу это не мешает , быть самым известным человеком в мире ))

      0
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      Рейтинг: +1603

      alarm 1 час назад

      как кривоногий спартач, чесс-н слово)

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