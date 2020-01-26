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  • Месси 11 раз пробил по воротам «Валенсии» и не забил. Это повторение личного антирекорда 2017-го

Месси 11 раз пробил по воротам «Валенсии» и не забил. Это повторение личного антирекорда 2017-го

26 января 2020, 09:33
13

«Валенсия» обыграла «Барселону» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Форвард каталонцев Лионель Месси в этой игре 11 раз пробил по воротам соперника, но не смог забить. Тем самым аргентинец повторил антирекорд по количеству ударов без голов.

Ранее подобное случалось в игре против «Депортиво» на «Камп Ноу» в декабре 2017 года.

  • В текущем сезоне Месси сыграл в 16 матчах, забил 14 голов и сделал шесть голевых передач.
  • «Барселона», набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

Источник: OptaJose
Испания. Примера Барселона Валенсия Месси Лионель
Комментарии (13)
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gor77
1580023809
Афигеть какая новость! ))))) Если посмотреть в интернете, то там столько имён с антирекордами, что мама, не горюй! ))) Как пример: худшие исполнители штрафных ударов на чемпионатах мира и Европы: Криштиану Роналду — 34 удара, 0 голов. Георге Хаджи — 27 ударов, 0 голов. Мишель Платини — 25 ударов, 2 гола. Рональд Куман — 22 удара, 0 голов. Зинедин Зидан — 21 удар, 2 гола. Уэсли Снейдер — 18 ударов, 0 голов. Франческо Тотти — 18 ударов, 0 голов. Христо Стоичков — 17 ударов, 2 гола. Фернандо Йерро — 17 ударов, 1 гол. Синиша Михайлович — 16 ударов, 1 гол. И чо? )))))))))))))))
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serhio80
1580024577
Зе болотный с тем же успехом сыграл)
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DOCTOR PENALTY
1580030526
Кокорин - год ни одного удара, ни одного гола.)
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Ira7
1580032616
Месси -лох Роналду-бог
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Viper for CSKA
1580035331
Месси хотя бы моменты находил. Пару раз имел реальнейшие шансы забить. А вот что делали на поле остальные? Чем занимались Гризман и постоянно нахваливаемый Фати? Игра Барселоны отвратное впечатление оставила. Если бы не Лионель и Марк-Андре, в середине таблицы бултыхались бы.
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DeStar
1580040673
да.. что-то барсу резко куда-то повело, гризман ну никакой.. что с ним? адаптироваться не может что ли? ну фати ладно с него спрос мал пока, но и центр какой-то медленный, думаю за них месси должен пасы раздавать и закидывать а они просто стоять рядом будут? от видаля и то больше пользы нежели от остальных основных
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portero
1580062758
Грустно.. похоже ничего не поменяется, до переизбрания президента клуба..
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