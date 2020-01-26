Месси 11 раз пробил по воротам «Валенсии» и не забил. Это повторение личного антирекорда 2017-го

«Валенсия» обыграла «Барселону» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Форвард каталонцев Лионель Месси в этой игре 11 раз пробил по воротам соперника, но не смог забить. Тем самым аргентинец повторил антирекорд по количеству ударов без голов.

Ранее подобное случалось в игре против «Депортиво» на «Камп Ноу» в декабре 2017 года.