Месси 11 раз пробил по воротам «Валенсии» и не забил. Это повторение личного антирекорда 2017-го

«Валенсия» обыграла «Барселону» (2:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Форвард каталонцев Лионель Месси в этой игре 11 раз пробил по воротам соперника, но не смог забить. Тем самым аргентинец повторил антирекорд по количеству ударов без голов.
Ранее подобное случалось в игре против «Депортиво» на «Камп Ноу» в декабре 2017 года.
- В текущем сезоне Месси сыграл в 16 матчах, забил 14 голов и сделал шесть голевых передач.
- «Барселона», набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
Источник: OptaJose