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Малком: «Если честно, пока не понимаю, что говорит Дзюба»

24 января 2020, 15:51
13

Вингер «Зенита» Малком рассказал о роли форварда Артема Дзюбы в команде.

— Если сравнить сборы в «Барселоне» и «Зените», то в чем заключается главное отличие?

— В целом, разницы практически нет, потому что во всех клубах сборы — это подготовка к сезону, и в общем они все довольно похожи. Безусловно, есть отличия в деталях. В «Барселоне» больше работы с мячом, здесь мы чуть больше бегаем, прокачиваем физику, работаем как с мячом, так и без него. Но, по большому счету, все очень похоже.

— Легионеры в «Зените» часто говорят, что не понимают шуток Дзюбы, но все равно смеются. С вами та же история?

— Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. И вообще важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу, — сказал Малком.

  • Бразилец перешел в «Зенит» летом за 40 миллионов евро.
  • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Дзюба Артем Малком
Комментарии (13)
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Kollljan
1579870827
Дзюба говорит: "Позор Спартаку !"
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Авек плезир
1579871543
Да никто не понимает, братан. Он просто несёт какую-то х.... бессвязную
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Давид59
1579876870
Смех без причины - признак...
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paracetamol
1579880880
А никто не понимает...
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Hektor 84
1579881759
Дзюббку и русские не всегда понимают
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"Локо" в атаке
1579887396
Пока не понимаю, что он говорит,но как человек с хорошим чувством юмора я конечно начинаю смеяться...(и подумал про себя"а смеюсь я с того как Зеня после Маркизио и меня на бешенную зарплату взял и лечит бесплатно))"
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Иван Петров 1986
1579888009
Не горюй, его никто не понимает.
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Мост
1579888571
Местный дурачок "борат",тоже не понимает,но всегда "гы гы".
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Kollljan
1579897668
Спартак давно умер.
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