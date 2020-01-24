Малком: «Если честно, пока не понимаю, что говорит Дзюба»

Вингер «Зенита» Малком рассказал о роли форварда Артема Дзюбы в команде.

— Если сравнить сборы в «Барселоне» и «Зените», то в чем заключается главное отличие?

— В целом, разницы практически нет, потому что во всех клубах сборы — это подготовка к сезону, и в общем они все довольно похожи. Безусловно, есть отличия в деталях. В «Барселоне» больше работы с мячом, здесь мы чуть больше бегаем, прокачиваем физику, работаем как с мячом, так и без него. Но, по большому счету, все очень похоже.

— Легионеры в «Зените» часто говорят, что не понимают шуток Дзюбы, но все равно смеются. С вами та же история?

— Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. И вообще важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу, — сказал Малком.

Бразилец перешел в «Зенит» летом за 40 миллионов евро.

Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»