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    Малком: «Если честно, пока не понимаю, что говорит Дзюба»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал о роли форварда Артема Дзюбы в команде.

    — Если сравнить сборы в «Барселоне» и «Зените», то в чем заключается главное отличие?

    — В целом, разницы практически нет, потому что во всех клубах сборы — это подготовка к сезону, и в общем они все довольно похожи. Безусловно, есть отличия в деталях. В «Барселоне» больше работы с мячом, здесь мы чуть больше бегаем, прокачиваем физику, работаем как с мячом, так и без него. Но, по большому счету, все очень похоже.

    — Легионеры в «Зените» часто говорят, что не понимают шуток Дзюбы, но все равно смеются. С вами та же история?

    — Если честно, пока не понимаю, что он говорит. Но по реакции окружающих всегда можно догадаться, что это была шутка. И я, как человек с хорошим чувством юмора, конечно, начинаю смеяться. И вообще важно, что в команде есть такой человек, который умеет классно поддерживать атмосферу, — сказал Малком.

    • Бразилец перешел в «Зенит» летом за 40 миллионов евро.
    • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

    Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1740

      Давид59 7 минут назад

      Смех без причины - признак...

      0
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      Рейтинг: +2001

      Борат 1 час назад

      дзюба говорит: я никогда не устану повторять - е5 портак е5 !

      гы-гы

      0
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      ...
      Рейтинг: +1027

      serhio80 > Борат 1 час назад

      Странно) я думал ему больше запомнилось дзюба, дзюба. иди на х.й

      2
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      Рейтинг: +145

      Авек плезир 1 час назад

      Да никто не понимает, братан. Он просто несёт какую-то х.... бессвязную

      3
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      Рейтинг: +1835

      Kollljan 1 час назад

      Дзюба говорит: "Позор Спартаку !"

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