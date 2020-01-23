Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС: «Внимание! Некоторые ресурсы продают билеты на игру Россия – Сербия. Это мошенники»

РФС: «Внимание! Некоторые ресурсы продают билеты на игру Россия – Сербия. Это мошенники»

23 января 2020, 14:25

РФС сообщила о появлении мошенников, продающих билеты на товарищеский матч РоссияСербия, который пройдет 6 июня.

«Внимание. Некоторые ресурсы продают билеты на контрольную игру Россия – Сербия. Это мошенники. РФС предупреждает: информации о стадионе матча и партнерах по реализации билетов пока нет» – сообщается в твиттере РФС.

О месте проведения игры и старте продажи билетов будет объявлено на сайте РФС.

Сборная России проведет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией

Источник: твиттер РФС
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сербия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+