РФС: «Внимание! Некоторые ресурсы продают билеты на игру Россия – Сербия. Это мошенники»

РФС сообщила о появлении мошенников, продающих билеты на товарищеский матч Россия – Сербия, который пройдет 6 июня.

«Внимание. Некоторые ресурсы продают билеты на контрольную игру Россия – Сербия. Это мошенники. РФС предупреждает: информации о стадионе матча и партнерах по реализации билетов пока нет» – сообщается в твиттере РФС.

О месте проведения игры и старте продажи билетов будет объявлено на сайте РФС.

Сборная России проведет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией