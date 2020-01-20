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  • Украинец Сикорский – о разрыве контракта из-за поездки в Россию: «Суд? Не хочу войн или разборок. Хочу просто играть в футбол»

Украинец Сикорский – о разрыве контракта из-за поездки в Россию: «Суд? Не хочу войн или разборок. Хочу просто играть в футбол»

20 января 2020, 13:45
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Нападающий Игорь Сикорский в интервью «Гол.ру» ответил на вопрос, будет ли судиться с руководством «Агробизнеса» из-за разрыва контракта после визита игрока в Россию.

− Сколько еще действовал ваш контракт?

− У меня оставалось всего полгода.

− Как узнали о его расторжении?

− Позвонил вице-президент, сказал, что я больше не игрок клуба.

− Позвонил до новости на клубном сайте или после?

− До.

− С президентом вы не разговаривали?

− Да, все верно.

− Логично предположить, что это было его решение?

− Президент клуба уже дал комментарий по этому поводу. Это было его решение.

− Как вы это восприняли? Вам не показалось, что это розыгрыш?

− Я понял, что все серьезно. Переживал, но уже ничего не попишешь. Смирился с этим и все.

− Думали обратиться в Спортивный арбитражный суд?

− А зачем? Я не хочу этих войн или разборок. Президент посчитал, что так правильно. Я это решение принял. Я хочу найти себе команду и просто играть в футбол, – заявил Сикорский.

  • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
  • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

Мы поговорили с украинским футболистом, который лишился контракта с клубом из-за поездки в Россию

Источник: Гол.ру
Украина. Премьер-лига Сикорский Игорь
Комментарии (2)
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моэм
1579521310
Дикари - с … и с такими мордами хотят а ЕС ?
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Hektor 84
1579546493
Ну за разрыв контракта выплатят компенсацию. Либо зарплату за оставшиеся пол года. Я не пойму чего бегать скулить на каждом углу? Тем более семья в России живет. Найди команду и не ной. Тем более свободный агент. Что ему не нравится?
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