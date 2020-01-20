Украинец Сикорский – о разрыве контракта из-за поездки в Россию: «Суд? Не хочу войн или разборок. Хочу просто играть в футбол»

Нападающий Игорь Сикорский в интервью «Гол.ру» ответил на вопрос, будет ли судиться с руководством «Агробизнеса» из-за разрыва контракта после визита игрока в Россию.

− Сколько еще действовал ваш контракт?

− У меня оставалось всего полгода.

− Как узнали о его расторжении?

− Позвонил вице-президент, сказал, что я больше не игрок клуба.

− Позвонил до новости на клубном сайте или после?

− До.

− С президентом вы не разговаривали?

− Да, все верно.

− Логично предположить, что это было его решение?

− Президент клуба уже дал комментарий по этому поводу. Это было его решение.

− Как вы это восприняли? Вам не показалось, что это розыгрыш?

− Я понял, что все серьезно. Переживал, но уже ничего не попишешь. Смирился с этим и все.

− Думали обратиться в Спортивный арбитражный суд?

− А зачем? Я не хочу этих войн или разборок. Президент посчитал, что так правильно. Я это решение принял. Я хочу найти себе команду и просто играть в футбол, – заявил Сикорский.

Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».

После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

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