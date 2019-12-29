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    Украинец Сикорский – о разрыве контракта из-за поездки в Россию: «Суд? Не хочу войн или разборок. Хочу просто играть в футбол»

    Нападающий Игорь Сикорский в интервью «Гол.ру» ответил на вопрос, будет ли судиться с руководством «Агробизнеса» из-за разрыва контракта после визита игрока в Россию.

    − Сколько еще действовал ваш контракт?

    − У меня оставалось всего полгода.

    − Как узнали о его расторжении?

    − Позвонил вице-президент, сказал, что я больше не игрок клуба.

    − Позвонил до новости на клубном сайте или после?

    − До.

    − С президентом вы не разговаривали?

    − Да, все верно.

    − Логично предположить, что это было его решение?

    − Президент клуба уже дал комментарий по этому поводу. Это было его решение.

    − Как вы это восприняли? Вам не показалось, что это розыгрыш?

    − Я понял, что все серьезно. Переживал, но уже ничего не попишешь. Смирился с этим и все.

    − Думали обратиться в Спортивный арбитражный суд?

    − А зачем? Я не хочу этих войн или разборок. Президент посчитал, что так правильно. Я это решение принял. Я хочу найти себе команду и просто играть в футбол, – заявил Сикорский.

    • Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
    • После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.

    Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России

    Мы поговорили с украинским футболистом, который лишился контракта с клубом из-за поездки в Россию

    Источник: Гол.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +168

      моэм 1 час назад

      Дикари - с … и с такими мордами хотят а ЕС ?

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