Украинец Сикорский – о разрыве контракта из-за поездки в Россию: «Суд? Не хочу войн или разборок. Хочу просто играть в футбол»

Нападающий Игорь Сикорский в интервью «Гол.ру» ответил на вопрос, будет ли судиться с руководством «Агробизнеса» из-за разрыва контракта после визита игрока в Россию.
− Сколько еще действовал ваш контракт?
− У меня оставалось всего полгода.
− Как узнали о его расторжении?
− Позвонил вице-президент, сказал, что я больше не игрок клуба.
− Позвонил до новости на клубном сайте или после?
− До.
− С президентом вы не разговаривали?
− Да, все верно.
− Логично предположить, что это было его решение?
− Президент клуба уже дал комментарий по этому поводу. Это было его решение.
− Как вы это восприняли? Вам не показалось, что это розыгрыш?
− Я понял, что все серьезно. Переживал, но уже ничего не попишешь. Смирился с этим и все.
− Думали обратиться в Спортивный арбитражный суд?
− А зачем? Я не хочу этих войн или разборок. Президент посчитал, что так правильно. Я это решение принял. Я хочу найти себе команду и просто играть в футбол, – заявил Сикорский.
- Сикорский в этом сезоне забил 8 голов в 19 матчах за «Агробизнес».
- После 19 туров «Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины.
Украинский «Агробизнес» разорвал контракт с игроком после его отпуска в России
Мы поговорили с украинским футболистом, который лишился контракта с клубом из-за поездки в Россию