Журналист Скира: «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов

Полузащитник Марио Пашалич может перейти в «Аталанту» на постоянной основе.

Права на хорвата принадлежат «Челси», а в клубе из Бергамо он выступает на правах аренды.

Как сообщает журналист Николо Скира, «Аталанта» активирует опцию выкупа Пашалича за 15 миллионов евро. Игрок подпишет с итальянской командой контракт до 2024 года.