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    Журналист Скира: «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов

    Полузащитник Марио Пашалич может перейти в «Аталанту» на постоянной основе.

    Права на хорвата принадлежат «Челси», а в клубе из Бергамо он выступает на правах аренды.

    Как сообщает журналист Николо Скира, «Аталанта» активирует опцию выкупа Пашалича за 15 миллионов евро. Игрок подпишет с итальянской командой контракт до 2024 года.

    • В нынешнем розыгрыше Серии А Пашалич забил четыре гола и сделал три ассиста в 17 матчах.
    • В сезоне-2017/18 футболист выступал в России за «Спартак».

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 55 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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