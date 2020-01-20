Журналист Скира: «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов

Полузащитник Марио Пашалич может перейти в «Аталанту» на постоянной основе.
Права на хорвата принадлежат «Челси», а в клубе из Бергамо он выступает на правах аренды.
Как сообщает журналист Николо Скира, «Аталанта» активирует опцию выкупа Пашалича за 15 миллионов евро. Игрок подпишет с итальянской командой контракт до 2024 года.
- В нынешнем розыгрыше Серии А Пашалич забил четыре гола и сделал три ассиста в 17 матчах.
- В сезоне-2017/18 футболист выступал в России за «Спартак».
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 55 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.