Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Скира: «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов

Журналист Скира: «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси» за 15 миллионов

20 января 2020, 08:45
1

Полузащитник Марио Пашалич может перейти в «Аталанту» на постоянной основе.

Права на хорвата принадлежат «Челси», а в клубе из Бергамо он выступает на правах аренды.

Как сообщает журналист Николо Скира, «Аталанта» активирует опцию выкупа Пашалича за 15 миллионов евро. Игрок подпишет с итальянской командой контракт до 2024 года.

  • В нынешнем розыгрыше Серии А Пашалич забил четыре гола и сделал три ассиста в 17 матчах.
  • В сезоне-2017/18 футболист выступал в России за «Спартак».

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 55 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Челси Аталанта Пашалич Марио
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1579501139
Великая школа Спартака, если бы не она, так и играл бы по арендам....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+