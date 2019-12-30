Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Адвокат – первый тренер в истории Эредивизие, тренировавший в пяти разных десятилетиях

    В матче 19-го тура Эредивизие «Фейеноорд» обыграл «Херенвен» (3:1).

    Для главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката начавшееся десятилетие стало пятым, в котором специалист возглавляет клуб высшего голландского дивизиона. Это абсолютный рекорд турнира по данному показателю.

    • В 1980-х годах Адвокат работал в «Харлеме».
    • В 1990-х – в «ПСВ».
    • В 2000-х Адвокат возглавлял «АЗ Алкмаар».
    • В 2010-х голландский специалист работал в «ПСВ», «Спарте», «Утрехте» и «Фейеноорде», где продолжает трудиться в 2020-х.

    Источник: твиттер Opta Johan

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:18
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75176
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru