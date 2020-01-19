Адвокат – первый тренер в истории Эредивизие, тренировавший в пяти разных десятилетиях

В матче 19-го тура Эредивизие «Фейеноорд» обыграл «Херенвен» (3:1).
Для главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката начавшееся десятилетие стало пятым, в котором специалист возглавляет клуб высшего голландского дивизиона. Это абсолютный рекорд турнира по данному показателю.
- В 1980-х годах Адвокат работал в «Харлеме».
- В 1990-х – в «ПСВ».
- В 2000-х Адвокат возглавлял «АЗ Алкмаар».
- В 2010-х голландский специалист работал в «ПСВ», «Спарте», «Утрехте» и «Фейеноорде», где продолжает трудиться в 2020-х.
Источник: твиттер Opta Johan