Адвокат – первый тренер в истории Эредивизие, тренировавший в пяти разных десятилетиях

В матче 19-го тура Эредивизие «Фейеноорд» обыграл «Херенвен» (3:1).

Для главного тренера «Фейеноорда» Дика Адвоката начавшееся десятилетие стало пятым, в котором специалист возглавляет клуб высшего голландского дивизиона. Это абсолютный рекорд турнира по данному показателю.