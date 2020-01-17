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C «Дерби Каунти» могут снять очки за нарушение ФФП

17 января 2020, 08:01
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C «Дерби Каунти» могут снять очки в качестве наказания за нарушение финансового фэйр-плея.

Летом 2018 года английский клуб продал свой стадион «Прайд Парк» собственному владельцу Мелу Моррису за 93 миллионов евро.

Это помогло «Дерби Каунти» выйти в прибыль за период в три года. Клубам запрещено иметь убыток в размере более чем в 45 миллионов евро за подобный период.

Руководство Чемпионшипа узнало о сделке и предъявило обвинения. «Дерби Каунти» могут наказать снятием очков.

  • Клуб находится на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.
  • Отрыв клуба от зоны вылета составляет на сегодня 10 очков.
  • В марте 2019 года за подобное нарушение с «Бирмингема» были сняты девять очков.

Источник: The Guardian
Англия. Чемпионшип Дерби Каунти
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Hektor 84
1579239203
Статью писал школяр
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