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    C «Дерби Каунти» могут снять очки за нарушение ФФП

    C «Дерби Каунти» могут снять очки в качестве наказания за нарушение финансового фэйр-плея.

    Летом 2018 года английский клуб продал свой стадион «Прайд Парк» собственному владельцу Мелу Моррису за 93 миллионов евро.

    Это помогло «Дерби Каунти» выйти в прибыль за период в три года. Клубам запрещено иметь убыток в размере более чем в 45 миллионов евро за подобный период.

    Руководство Чемпионшипа узнало о сделке и предъявило обвинения. «Дерби Каунти» могут наказать снятием очков.

    • Клуб находится на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.
    • Отрыв клуба от зоны вылета составляет на сегодня 10 очков.
    • В марте 2019 года за подобное нарушение с «Бирмингема» были сняты девять очков.

    Источник: The Guardian

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +687

      Hektor 84 4 часа назад

      Статью писал школяр

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