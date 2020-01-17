C «Дерби Каунти» могут снять очки за нарушение ФФП

C «Дерби Каунти» могут снять очки в качестве наказания за нарушение финансового фэйр-плея.
Летом 2018 года английский клуб продал свой стадион «Прайд Парк» собственному владельцу Мелу Моррису за 93 миллионов евро.
Это помогло «Дерби Каунти» выйти в прибыль за период в три года. Клубам запрещено иметь убыток в размере более чем в 45 миллионов евро за подобный период.
Руководство Чемпионшипа узнало о сделке и предъявило обвинения. «Дерби Каунти» могут наказать снятием очков.
- Клуб находится на 17-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.
- Отрыв клуба от зоны вылета составляет на сегодня 10 очков.
- В марте 2019 года за подобное нарушение с «Бирмингема» были сняты девять очков.
Источник: The Guardian