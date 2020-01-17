C «Дерби Каунти» могут снять очки за нарушение ФФП

C «Дерби Каунти» могут снять очки в качестве наказания за нарушение финансового фэйр-плея.

Летом 2018 года английский клуб продал свой стадион «Прайд Парк» собственному владельцу Мелу Моррису за 93 миллионов евро.

Это помогло «Дерби Каунти» выйти в прибыль за период в три года. Клубам запрещено иметь убыток в размере более чем в 45 миллионов евро за подобный период.

Руководство Чемпионшипа узнало о сделке и предъявило обвинения. «Дерби Каунти» могут наказать снятием очков.