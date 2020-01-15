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Семак записал видео в поддержку пострадавших аистов

15 января 2020, 18:19
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал единственный в России реабилитационный центр для пострадавших аистов.

«Здравствуйте, я – Семак Сергей, отец большого количества детей. Конечно, им уже не рассказывали легенду о том, что их принес белый аист, но в моем детстве такая легенда существовала, и она была прекрасна. Чем больше белых аистов, тем мир будет добрее, лучшее и красивее.

Давайте вместе с вами поможем единственному в России реабилитационному центру «Дом белого аиста» и сделаем наш мир немножко лучше, немножко добрее», – сказал Семак в видеоролике.

Жена Семака: «Хотелось бы взять как минимум четверых детей из Африки»

Источник: сообщество «Дома Белого Аиста» во «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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portero
1579104409
Хочешь помогать, вперед, хорош народ разводить.
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Plyash
1579106108
Семак,а какова твоя зарплата в год ? Расскажи,будь добр. А у народа средняя зарплата в год 330.000 ре, если чиновники не п..здят.На двеннадцать сам разделишь? Восьмерых,как ты,точно не прокормишь... Привет супруге.
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Nerlinger
1579112440
Каких ещё наФиг аистов ...
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serhio80
1579115986
Бакланов всех спасли уже чтоли?
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Hektor 84
1579126028
Семак страдает по аистам, жена по негритятам.
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neveldomha
1579151776
Перегрев мозга Семаков под африканским солнцем.
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alll-1
1579180210
Совсем дела плохи у Семака,не стоит ,вот и надеется на лебедей .Только вот белый лебедь принесет черных деток.
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