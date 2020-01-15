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    Семак записал видео в поддержку пострадавших аистов

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал единственный в России реабилитационный центр для пострадавших аистов.

    «Здравствуйте, я – Семак Сергей, отец большого количества детей. Конечно, им уже не рассказывали легенду о том, что их принес белый аист, но в моем детстве такая легенда существовала, и она была прекрасна. Чем больше белых аистов, тем мир будет добрее, лучшее и красивее.

    Давайте вместе с вами поможем единственному в России реабилитационному центру «Дом белого аиста» и сделаем наш мир немножко лучше, немножко добрее», – сказал Семак в видеоролике.

    Жена Семака: «Хотелось бы взять как минимум четверых детей из Африки»

    Источник: сообщество «Дома Белого Аиста» во «ВКонтакте»

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    15.01.2020 18:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1876

      neveldomha 5 часов назад

      Перегрев мозга Семаков под африканским солнцем.

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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 12 часов назад

      Семак страдает по аистам, жена по негритятам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +974

      serhio80 15 часов назад

      Бакланов всех спасли уже чтоли?

      0
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      Рейтинг: +1960

      Nerlinger 16 часов назад

      Каких ещё наФиг аистов ...

      0
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      Рейтинг: +1234

      Genz 16 часов назад

      Пусть обращается к правительству. Турецкий поток уже работает

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      Рейтинг: +1653

      playsh 17 часов назад

      Семак,а какова твоя зарплата в год ? Расскажи,будь добр.
      А у народа средняя зарплата в год 330.000 ре, если чиновники не п..здят.На двеннадцать сам разделишь? Восьмерых,как ты,точно не прокормишь...
      Привет супруге.

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      Рейтинг: +36708

      portero 18 часов назад

      Хочешь помогать, вперед, хорош народ разводить.

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      Рейтинг: +449

      ZENIT****** 18 часов назад

      Аисты сами по себе,а в особенности их гнездение очень привлекательно, и мне родители показавали,и я сейчас детям показываю(даже мимолётно,проезжая,всё кричат:аисты,аисты) их гнездение-чтото завораживающее,доброе,красивое.

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