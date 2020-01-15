Семак записал видео в поддержку пострадавших аистов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал единственный в России реабилитационный центр для пострадавших аистов.

«Здравствуйте, я – Семак Сергей, отец большого количества детей. Конечно, им уже не рассказывали легенду о том, что их принес белый аист, но в моем детстве такая легенда существовала, и она была прекрасна. Чем больше белых аистов, тем мир будет добрее, лучшее и красивее.

Давайте вместе с вами поможем единственному в России реабилитационному центру «Дом белого аиста» и сделаем наш мир немножко лучше, немножко добрее», – сказал Семак в видеоролике.

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