Жена Семака: «Хотелось бы взять как минимум четверых детей из Африки»

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна заявила, что желает усыновить нескольких африканских детей.

Пользователь инстаграма в сториз задал ей вопрос, хотела бы она усыновить темнокожую девочку из Африки.

«Мне бы хотелось взять как минимум четверых», – ответила Анна.

Сергей и Анна уже воспитывают восьмерых детей.

Семак – об усыновлении темнокожего ребенка: «Желание было и есть, как будет дальше – посмотрим»