Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Жена Семака: «Хотелось бы взять как минимум четверых детей из Африки»

    Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна заявила, что желает усыновить нескольких африканских детей.

    Пользователь инстаграма в сториз задал ей вопрос, хотела бы она усыновить темнокожую девочку из Африки.

    «Мне бы хотелось взять как минимум четверых», – ответила Анна.

    • Сергей и Анна уже воспитывают восьмерых детей.

    Семак – об усыновлении темнокожего ребенка: «Желание было и есть, как будет дальше – посмотрим»

    Источник: инстаграм Анны Семак

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2020 12:11
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17880

      Боцман59rus 19 часов назад

      А у детей есть желание ехать из дома, в страну третьего мира?
      - не ломай детям жизнь, курица)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      moskowcity-petrv 19 часов назад

      Вирус Анджелины джоли поймала)Семак встрял, любит ведь бабу эту и ведётся.ладно в России усыновлять,дело нужное!но нахера в африке набирать)?ну одного,ладно.не четверых же...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Sosnart 19 часов назад

      Трансферное окно в Африке открыто

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Sosnart 19 часов назад

      Шоппинг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      Томик 20 часов назад

      Это уже заболевание какое-то, мне кажется.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6578

      mihail200606 20 часов назад

      А эту курицу плющит все больше.. Семачок, оставьте её саму в африке..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1876

      neveldomha 20 часов назад

      Это же так милооооооооооооооо. Блиннннннн. Рыдал всю ночь о умиления. Подушку три раза выжималллллллл. Аня, честно слово, прекрати. Дай поспать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      playsh 20 часов назад

      При всём уважении к Анне и её желанию,не пора ли остановиться?Да при всём желании невозможно одному человеку отдать свою ласку и заботу каждому ребёнку хотя бы потому,что времени на это просто не хватит.Одно дело,когда воспитание ребёнка идёт с рождения.И совсем другое дело,когда ребёнок берётся на воспитание уже в определённом возрасте,когда сознание его и характер уже сформированы своими национальными особенностями и генетикой.А это уже не воспитание,а перевоспитание и даже ломка ранее приобретённого жизненного опыта.И не всегда это правильно и идёт на пользу ребёнку.Это моё мнение,пишу как чувствую,от души.Без обиды.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      Аденн 21 час назад

      Стыдно за бЗенит и все то, что с ним связано. Тьфу мля,срам один.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9061

      KLIM777 > Аденн 20 часов назад

      Ты лучше сходи трусы дырявые постирай

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4

      Аденн > KLIM777 19 часов назад

      Я тебе трусы вышлю, если у тебя нет, пиши адрес, постираешь сам.ха ха ха А за бЗенит стыдоба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Proker 21 час назад

      Да, разведутся негры алкаши в стране,а хрень их найти,когда тёмная ночь

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru