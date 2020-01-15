Жена Семака: «Хотелось бы взять как минимум четверых детей из Африки»

А у детей есть желание ехать из дома, в страну третьего мира?
- не ломай детям жизнь, курица)))
Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна заявила, что желает усыновить нескольких африканских детей.
Пользователь инстаграма в сториз задал ей вопрос, хотела бы она усыновить темнокожую девочку из Африки.
«Мне бы хотелось взять как минимум четверых», – ответила Анна.
- Сергей и Анна уже воспитывают восьмерых детей.
Семак – об усыновлении темнокожего ребенка: «Желание было и есть, как будет дальше – посмотрим»