Россия сыграет с Сербией в Москве. РФС опубликовал план подготовки сборной к Евро-2020

РФС на официальном сайте опубликовал план подготовки сборной России к чемпионату Европы 2020 года.

«После завершения чемпионата России среди команд РПЛ сборная России соберется на своей базе УТЦ «Новогорск» в четверг, 21 мая. Там команда проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию. Учебно-тренировочный сбор в Нойшифте продлится до 31 мая», – сообщает прессл-служба РФС.

2 июня Россия сыграет товарищеский матч с Польшей, после которого вернется в Новогорск. 6 июня в Москве состоится игра с Сербией, затем команда продолжит тренироваться в Новогорске до 11 июня.

Между матчами Евро-2020 с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). К игре с Данией сборная России будет готовиться в Новогорске (18-20 июня).

В своей группе на Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

Сборная России проведет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией