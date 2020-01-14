Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Россия сыграет с Сербией в Москве. РФС опубликовал план подготовки сборной к Евро-2020

Россия сыграет с Сербией в Москве. РФС опубликовал план подготовки сборной к Евро-2020

14 января 2020, 16:23
7

РФС на официальном сайте опубликовал план подготовки сборной России к чемпионату Европы 2020 года.

«После завершения чемпионата России среди команд РПЛ сборная России соберется на своей базе УТЦ «Новогорск» в четверг, 21 мая. Там команда проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию. Учебно-тренировочный сбор в Нойшифте продлится до 31 мая», – сообщает прессл-служба РФС.

2 июня Россия сыграет товарищеский матч с Польшей, после которого вернется в Новогорск. 6 июня в Москве состоится игра с Сербией, затем команда продолжит тренироваться в Новогорске до 11 июня.

Между матчами Евро-2020 с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). К игре с Данией сборная России будет готовиться в Новогорске (18-20 июня).

Сборная России проведет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией

Источник: сайт РФС
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurder
1579011336
Мне вот интересно, а зачем нам стадион например в Волгограде? Эти кривожопые ток в мск могут играть?
Ответить
vladimir-7
1579013352
По два раза сборная РФ с Черчесовым в Евро-2020 получит от этой тройки и все будет ОК.
Ответить
ufos73
1579014482
Зачем нам ЧМ со всеми понтами, если летом сборная тренируется в Австрии???
Ответить
Hektor 84
1579022713
Зачем готовиться в Австрии? Что в России не где? Стадионов понастроили для кого? Да и товарняки тоже можно здесь провести. Отмывка бабла.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+