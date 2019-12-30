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    Россия сыграет с Сербией в Москве. РФС опубликовал план подготовки сборной к Евро-2020

    РФС на официальном сайте опубликовал план подготовки сборной России к чемпионату Европы 2020 года.

    «После завершения чемпионата России среди команд РПЛ сборная России соберется на своей базе УТЦ «Новогорск» в четверг, 21 мая. Там команда проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию. Учебно-тренировочный сбор в Нойшифте продлится до 31 мая», – сообщает прессл-служба РФС.

    2 июня Россия сыграет товарищеский матч с Польшей, после которого вернется в Новогорск. 6 июня в Москве состоится игра с Сербией, затем команда продолжит тренироваться в Новогорске до 11 июня.

    Между матчами Евро-2020 с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). К игре с Данией сборная России будет готовиться в Новогорске (18-20 июня).

    Сборная России проведет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией

    Источник: сайт РФС

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    14.01.2020 16:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 14 января, 20:25

      Зачем готовиться в Австрии? Что в России не где? Стадионов понастроили для кого? Да и товарняки тоже можно здесь провести. Отмывка бабла.

      0
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      Рейтинг: +8369

      ufos73 14 января, 18:08

      Зачем нам ЧМ со всеми понтами, если летом сборная тренируется в Австрии???

      1
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      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 14 января, 17:49

      По два раза сборная РФ с Черчесовым в Евро-2020 получит от этой
      тройки и все будет ОК.

      0
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      Рейтинг: +2223

      BlackMurder 14 января, 17:15

      Мне вот интересно, а зачем нам стадион например в Волгограде? Эти кривожопые ток в мск могут играть?

      1
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      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 > BlackMurder 14 января, 17:55

      Против сильных команд они нигде не могут играть. Примеры,
      Бельгия, Уругвай. А Испания и Хорватия, так это везение.

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      Рейтинг: +6465

      FanatSerj > BlackMurder 14 января, 17:56

      ТРЕНИРОВОЧНЫЙ сбор в Новогорске, Ватсон Москва к Новогорску ближе чем к Волгограду - логика и логистика же.

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      Рейтинг: +2223

      BlackMurder > FanatSerj 15 января, 05:32

      В российском футболе нету логике, как буд то они за свои деньги летают

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