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    Орлов: «Зенит» ищет хорошую «десятку»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, какую позицию хочет усилить «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

    «Зениту» сейчас нужен креативный полузащитник, плеймейкер, игрок под нападающими. ­Команда имеет двух выдающихся нападающих – это Дзюба и Азмун. Требуется, чтобы их кто-то снабжал мячами, чтобы им кто-то подыгрывал. Тут Жулиано пришелся бы ко двору.

    Но возвращать бразильца не надо – теперь это уже история. Возвращать можно только своих. Мне и Сергей Богданович [Семак], и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку», и если по такому игроку получится договориться, то будут приобретать. Финансовый «фейр плей» сейчас «Зениту» это позволяет», – сказал Орлов.

    • После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 10-очковым преимуществом над «Краснодаром».
    • Из еврокубков петербуржцы вылетели по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
    • Летом клуб потратил на трансферы 66,7 миллиона евро.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +205

      huntelaar25 9 минут назад

      Да, зря они Жулиано продали, тем более, что сезон он вполне прилично

      0
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      Рейтинг: +309

      vmonomah17 34 минуты назад

      Смысл сейчас Зениту усиляться? Из еврокубков вылетели, а чемпионство и этим составом возьмут. Пусть лучше лишних игроков по клубам раскидают.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1061

      Джой > vmonomah17 17 минут назад

      Наигрывать нормальный состав.
      Очень много кандидатов на выход сейчас. Да вопрос с Дриусси не закрыт.

      0
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