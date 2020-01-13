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Орлов: «Зенит» ищет хорошую «десятку»

13 января 2020, 09:45
18

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, какую позицию хочет усилить «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

«Зениту» сейчас нужен креативный полузащитник, плеймейкер, игрок под нападающими. ­Команда имеет двух выдающихся нападающих – это Дзюба и Азмун. Требуется, чтобы их кто-то снабжал мячами, чтобы им кто-то подыгрывал. Тут Жулиано пришелся бы ко двору.

Но возвращать бразильца не надо – теперь это уже история. Возвращать можно только своих. Мне и Сергей Богданович [Семак], и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку», и если по такому игроку получится договориться, то будут приобретать. Финансовый «фейр плей» сейчас «Зениту» это позволяет», – сказал Орлов.

  • После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 10-очковым преимуществом над «Краснодаром».
  • Из еврокубков петербуржцы вылетели по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
  • Летом клуб потратил на трансферы 66,7 миллиона евро.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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vmonomah17
1578898127
Смысл сейчас Зениту усиляться? Из еврокубков вылетели, а чемпионство и этим составом возьмут. Пусть лучше лишних игроков по клубам раскидают.
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huntelaar25
1578899623
Да, зря они Жулиано продали, тем более, что сезон он вполне прилично
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mihail200606
1578900848
Тренера надо менять.. Не для еврокубков он пока..
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ZENIT84,
1578904575
нужно оставлять ДРИУССИ. БАРРИОС. МАЛКОМ. РАКИЦКИЙ. дать шанс еще САНТОС. АЗМУН. остальные на выход леги.
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vladik12
1578905695
"Балтику", шоле?
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Hektor 84
1578906641
Так Медведев сказал что зимой ни кого не ищем и приобретать не собираемся. Кто из них пи. дабол? Старый маразматик который считает Дзюбу и азмуна выдающимися нападающими или однофамилец премьер министра?
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RotBerg
1578913369
Летом Семак проведёт вторую часть реконструкции команды, уйдут остальные слабые леги и скорее всего придёт кто то уровня Малкома ( скорее бы уже восстановился, что бы доказать его) плюс топчик в защиту.Останется и большой русский костяк для взаимной конкуренции.И посмотрим на другой Зенит и как будет делать работу Богданыч..Пока все четко, если вынести ЛЧ за скобки. Но за всю историю турнира с 7 очками не выходили в плей офф только 5 команд. Вцелом позитивно всё. Но не смешно как в Спартаке)
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