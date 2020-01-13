Орлов: «Зенит» ищет хорошую «десятку»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, какую позицию хочет усилить «Зенит» во время зимнего трансферного окна.

«Зениту» сейчас нужен креативный полузащитник, плеймейкер, игрок под нападающими. ­Команда имеет двух выдающихся нападающих – это Дзюба и Азмун. Требуется, чтобы их кто-то снабжал мячами, чтобы им кто-то подыгрывал. Тут Жулиано пришелся бы ко двору.

Но возвращать бразильца не надо – теперь это уже история. Возвращать можно только своих. Мне и Сергей Богданович [Семак], и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку», и если по такому игроку получится договориться, то будут приобретать. Финансовый «фейр плей» сейчас «Зениту» это позволяет», – сказал Орлов.