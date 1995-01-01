Орлов: «Зенит» ищет хорошую «десятку»

Да, зря они Жулиано продали, тем более, что сезон он вполне прилично
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, какую позицию хочет усилить «Зенит» во время зимнего трансферного окна.
«Зениту» сейчас нужен креативный полузащитник, плеймейкер, игрок под нападающими. Команда имеет двух выдающихся нападающих – это Дзюба и Азмун. Требуется, чтобы их кто-то снабжал мячами, чтобы им кто-то подыгрывал. Тут Жулиано пришелся бы ко двору.
Но возвращать бразильца не надо – теперь это уже история. Возвращать можно только своих. Мне и Сергей Богданович [Семак], и Александр Иванович Медведев говорили, что «Зенит» ищет хорошую «десятку», и если по такому игроку получится договориться, то будут приобретать. Финансовый «фейр плей» сейчас «Зениту» это позволяет», – сказал Орлов.
- После 19 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 10-очковым преимуществом над «Краснодаром».
- Из еврокубков петербуржцы вылетели по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
- Летом клуб потратил на трансферы 66,7 миллиона евро.