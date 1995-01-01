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    Джордан Ларссон: «РПЛ хороша, но я не хочу оставаться там всю жизнь. Хочу привлечь внимание клубов из топ-лиг»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что в будущем планирует покинуть РПЛ.

    «Спартак» приобрел меня для того, чтобы я стал успешным игроком, чтобы впоследствии продать. Это соответствует моим амбициям. РПЛ хороша, но я не хочу оставаться там всю жизнь. Я хочу привлечь внимание клубов из топ-лиг.

    Меня привлекает Ла Лига. Думаю, она бы мне подошла. Много смотрю испанский футбол, «Барселона» – моя любимая команда. Ла Лига – это моя мечта. Конечно, в АПЛ тоже было бы здорово, но не стоит слишком много мечтать», – сказал Ларссон.

    • Ларссон сыграл за «Спартак» 15 матчей ,забил четыре гола, отдал один ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

    Джордан Ларссон: «Я хорошо себя чувствую в России. В «Спартаке» средства инвестируются в молодежь, и это здорово»


    Источник: Aftonbladet.se

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3474

      RotBerg 3 минуты назад

      Как он это хочет сделать из 10ой команды РПЛ)))

      0
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      Рейтинг: +4225

      hevbn 28 15 минут назад

      Амбиции это конечно хорошо, но пока Джордан ничего не сделал в Спартаке за те пол года которые он был в команде , но с другой стороны в той ситуации в которой был Спартак последние пол года даже Мбаппе думаю выглядел бы довольно посредственно , так что пока в Спартаке не появится хорошо поставленная игра о реальном потенциале новых игроков не возможно ничего сказать.

      0
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      Рейтинг: +22550

      gol_kak_sokol 17 минут назад

      Бабло идет, "топ" клубы подождут.

      0
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      Рейтинг: +21419

      oyabun 36 минут назад

      Будешь играть как Промес или хотя бы как Зе Луиш и привлечешь внимание, о чем речь? Всё только от тебя и зависит.

      1
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      Рейтинг: +1145

      alarm 42 минуты назад

      из спортага в барсу, ахаха! а в итоге окажется в чертаново или чихуре!

      0
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      Рейтинг: +4731

      paracetamol 1 час назад

      В свинарнике чтоль привлечешь? Разве что хохлы купят.

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