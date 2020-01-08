Джордан Ларссон: «РПЛ хороша, но я не хочу оставаться там всю жизнь. Хочу привлечь внимание клубов из топ-лиг»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что в будущем планирует покинуть РПЛ.

«Спартак» приобрел меня для того, чтобы я стал успешным игроком, чтобы впоследствии продать. Это соответствует моим амбициям. РПЛ хороша, но я не хочу оставаться там всю жизнь. Я хочу привлечь внимание клубов из топ-лиг.

Меня привлекает Ла Лига. Думаю, она бы мне подошла. Много смотрю испанский футбол, «Барселона» – моя любимая команда. Ла Лига – это моя мечта. Конечно, в АПЛ тоже было бы здорово, но не стоит слишком много мечтать», – сказал Ларссон.

Ларссон сыграл за «Спартак» 15 матчей ,забил четыре гола, отдал один ассист.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Джордан Ларссон: «Я хорошо себя чувствую в России. В «Спартаке» средства инвестируются в молодежь, и это здорово»



