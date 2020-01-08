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  • Джордан Ларссон: «РПЛ хороша, но я не хочу оставаться там всю жизнь. Хочу привлечь внимание клубов из топ-лиг»

Джордан Ларссон: «РПЛ хороша, но я не хочу оставаться там всю жизнь. Хочу привлечь внимание клубов из топ-лиг»

8 января 2020, 14:46
9

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что в будущем планирует покинуть РПЛ.

«Спартак» приобрел меня для того, чтобы я стал успешным игроком, чтобы впоследствии продать. Это соответствует моим амбициям. РПЛ хороша, но я не хочу оставаться там всю жизнь. Я хочу привлечь внимание клубов из топ-лиг.

Меня привлекает Ла Лига. Думаю, она бы мне подошла. Много смотрю испанский футбол, «Барселона» – моя любимая команда. Ла Лига – это моя мечта. Конечно, в АПЛ тоже было бы здорово, но не стоит слишком много мечтать», – сказал Ларссон.

  • Ларссон сыграл за «Спартак» 15 матчей ,забил четыре гола, отдал один ассист.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Джордан Ларссон: «Я хорошо себя чувствую в России. В «Спартаке» средства инвестируются в молодежь, и это здорово»


Источник: Aftonbladet.se
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (9)
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paracetamol
1578484591
В свинарнике чтоль привлечешь? Разве что хохлы купят.
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oyabun
1578486156
Будешь играть как Промес или хотя бы как Зе Луиш и привлечешь внимание, о чем речь? Всё только от тебя и зависит.
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hevbn 28
1578487426
Амбиции это конечно хорошо, но пока Джордан ничего не сделал в Спартаке за те пол года которые он был в команде , но с другой стороны в той ситуации в которой был Спартак последние пол года даже Мбаппе думаю выглядел бы довольно посредственно , так что пока в Спартаке не появится хорошо поставленная игра о реальном потенциале новых игроков не возможно ничего сказать.
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RotBerg
1578488173
Как он это хочет сделать из 10ой команды РПЛ)))
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vka1970
1578492274
Сделайте сначала команду, вот тогда и прогресс пойдёт.Пока же разговор ни о чём.
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portero
1578502396
Планы хорошо, но пока слабоаат.
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Ubuntu
1578505377
Скоро будет в новой лиге. В ФНЛ
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