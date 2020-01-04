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    Гвардиола: «Я провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев за год»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично ответил на вопрос, является ли текущий сезон провальным для него.

    «Я провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев. После этого я терпел неудачу из года в год. Я принимаю это без проблем», – сказал Гвардиола.

    • В дебютном сезоне испанского специалиста «Барса» выиграла Примеру, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
    • В текущем розыгрыше АПЛ «Сити» занимает третье место в турнирной таблице по итогам 21 тура.
    • В 1/8 финала ЛЧ команда Гвардиолы сыграет с «Реалом».

    Источник: Marca

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