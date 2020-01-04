Гвардиола: «Я провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев за год»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично ответил на вопрос, является ли текущий сезон провальным для него.

«Я провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев. После этого я терпел неудачу из года в год. Я принимаю это без проблем», – сказал Гвардиола.