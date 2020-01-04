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  • Гвардиола: «Я провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев за год»

Гвардиола: «Я провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев за год»

4 января 2020, 10:18
18

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично ответил на вопрос, является ли текущий сезон провальным для него.

«Я провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев. После этого я терпел неудачу из года в год. Я принимаю это без проблем», – сказал Гвардиола.

  • В дебютном сезоне испанского специалиста «Барса» выиграла Примеру, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
  • В текущем розыгрыше АПЛ «Сити» занимает третье место в турнирной таблице по итогам 21 тура.
  • В 1/8 финала ЛЧ команда Гвардиолы сыграет с «Реалом».

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Гвардиола Хосеп
Комментарии (18)
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giluxa1963
1578126203
ну по сравнению с Мауриньо ты гений
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starche
1578127440
Возвращайся в Барсу, спасай команду от Вальверде!
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raritet
1578129868
Нет ничего вечного и не может , каким бы он не был тренером, всегда быть первым. Тем более, это же командная игра. Я бы с удовольствием посмотрел как он с Зенитом раз за разом не мог бы выйти в плей оф из группы ...но он не желает этого, скорее всего нет наклонностей к садомазохизму...
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portero
1578130390
давай вернись в Барсу! попробуй повторить.
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житель СПб
1578134218
Лучший из всех! Самый настоящий.
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m40
1578135222
Футбол развивается и не стоит не месте. Моуриньо был велик, потом Гвардиола, сейчас Клопп. Скоро кто-нибудь и его превзойдет
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Fin035
1578136210
Любые изменения в жизни и карьере несут разные последствия. Возможно Пеп когда нибудь пожалеет о свое уходе из Барселоны и поймет, что это был лучший клуб в его карьере.
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омск55
1578143654
Гвардиола большой тренер он еще свое покажет
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Hektor 84
1578147752
Вот то что с звездными составами он умеет кубки брать. А вот в средней команде он смог бы проявить свой талант? Например валенсия , Байер или Ньюкасл.
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zigbert
1578168999
Победить два года подряд в АПЛ -дорогого стоит. Нельзя забывать что Баварию он вывел на новый уровень. А уж о Барселоне нечего и говорить. Тот неповторимый стиль игры -его заслуга. Неудачи встречаются у любого великого тренера.
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