Гвардиола: «Я провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев за год»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола иронично ответил на вопрос, является ли текущий сезон провальным для него.
«Я провалил все сезоны после того, как выиграл с «Барселоной» шесть трофеев. После этого я терпел неудачу из года в год. Я принимаю это без проблем», – сказал Гвардиола.
- В дебютном сезоне испанского специалиста «Барса» выиграла Примеру, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
- В текущем розыгрыше АПЛ «Сити» занимает третье место в турнирной таблице по итогам 21 тура.
- В 1/8 финала ЛЧ команда Гвардиолы сыграет с «Реалом».
Источник: Marca