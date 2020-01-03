Ekstra Bladet: «Тоттенхэм» снизил стоимость Эриксена, игрок близок к зимнему трансферу в «Интер»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к трансферу в «Интер» уже зимой, сообщает Ekstra Bladet. Лондонцы согласились снизить стоимость футболиста до 20-24 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов ждать лета, чтобы подписать датского полузащитника бесплатно ввиду истечения его контракта с «Тоттенхэмом».