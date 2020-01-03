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  • Ekstra Bladet: «Тоттенхэм» снизил стоимость Эриксена, игрок близок к зимнему трансферу в «Интер»

Ekstra Bladet: «Тоттенхэм» снизил стоимость Эриксена, игрок близок к зимнему трансферу в «Интер»

3 января 2020, 22:48
6

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к трансферу в «Интер» уже зимой, сообщает Ekstra Bladet. Лондонцы согласились снизить стоимость футболиста до 20-24 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов ждать лета, чтобы подписать датского полузащитника бесплатно ввиду истечения его контракта с «Тоттенхэмом».

  • Интерес к Эриксену также проявляет мадридский «Реал».
  • Рыночная стоимость датчанина – 90 миллионов евро.
  • «Тоттенхэм» в АПЛ идет шестым.

Источник: Ekstra Bladet

Общенациональная датская общественно-политическая ежедневная газета. Основана в 1904 году. Аудитория в твиттере - более 35 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1578088529
АПЛ теряет, думающих игроков не так уж много там.
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talgatnurzhanov2006
1578113772
Как так чтобы Леви пролетел мимо кассы?
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САДЫЧОК
1578120307
Эриксен , может и думающий игрок-НО , он средний игрок !
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NEONFOL
1578128600
не отдали эриксона за 50-60 реалу, а теперь за 20 в Интер, попахивает российским менеджметом
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NEONFOL
1578128671
того же Тиля Спартак купил за 18, и Эриксон за 20, небо и земля не смотря на то что у того спад щас, мда
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zigbert
1578142482
Если уж он интересен Интеру то лучше брать его сейчас. С Реалом все таки трудно будет тягаться.
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