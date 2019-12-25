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  • Гризманн: «Такого игрока, как Месси, мы можем больше никогда не увидеть»

Гризманн: «Такого игрока, как Месси, мы можем больше никогда не увидеть»

25 декабря 2019, 22:48
3

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поговорил о своем партнере Лионеле Месси. Француз подчеркивает уникальность аргентинца.

«Это футболист, каких мы больше можем не увидеть. Или он может появиться лет через 40. Игроки «Барселоны» наслаждаются, что выступают вместе с Месси. Фанаты, тренеры получают удовольствие от его футбола. То, что он умеет делать с мячом, невероятно», – цитирует Гризманна Sport.es.

  • Месси в 2019 году получил шестой «Золотой мяч».
  • Гризманн выступает за «Барселону» с лета.
  • Каталонцы лидируют в Примере.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Месси Лионель Гризманн Антуан
Комментарии (3)
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sachsen-leipzig
1577306282
Блин , представляете какой он на тренировках , я это слышу каждый день что он уникален, по ходу он на тренировках лутше чем в самом игре. На секунду просто представьте, если он на самом игре всех рвёт , то на тренировках он как торнадо . А что на Счёт моего мнения, то такой игрок как МЕССИ 100 лет минимум не будет , а его признают королём футбола после карьеры!
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ItalianFootball
1577342671
Гризманн может и прав, но как странно, что запел Антошка так только после прихода в Барсу. Прогиб засчитан.
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Maxi_7
1577348119
Да знаем мы это все уже давным давно,Антошка заканчивай, анус Лео уже лет 5 как вылизан до блеска всеми, кто играл за Барсу, от твоей полировки уже разницы нет.
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