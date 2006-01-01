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    Гризманн: «Такого игрока, как Месси, мы можем больше никогда не увидеть»

    Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поговорил о своем партнере Лионеле Месси. Француз подчеркивает уникальность аргентинца.

    «Это футболист, каких мы больше можем не увидеть. Или он может появиться лет через 40. Игроки «Барселоны» наслаждаются, что выступают вместе с Месси. Фанаты, тренеры получают удовольствие от его футбола. То, что он умеет делать с мячом, невероятно», – цитирует Гризманна Sport.es.

    • Месси в 2019 году получил шестой «Золотой мяч».
    • Гризманн выступает за «Барселону» с лета.
    • Каталонцы лидируют в Примере.

    Источник: Sport.es

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