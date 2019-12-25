Гризманн: «Такого игрока, как Месси, мы можем больше никогда не увидеть»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поговорил о своем партнере Лионеле Месси. Француз подчеркивает уникальность аргентинца.

«Это футболист, каких мы больше можем не увидеть. Или он может появиться лет через 40. Игроки «Барселоны» наслаждаются, что выступают вместе с Месси. Фанаты, тренеры получают удовольствие от его футбола. То, что он умеет делать с мячом, невероятно», – цитирует Гризманна Sport.es.