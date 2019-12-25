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  • Месси – лучший игрок Примеры в 2019 году по трем показателям; Кампанья – лучший ассистент

Месси – лучший игрок Примеры в 2019 году по трем показателям; Кампанья – лучший ассистент

25 декабря 2019, 19:34

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом Примеры 2019 года сразу по трем показателям. Аргентинец – лучший бомбардир (34 гола), лидер по количеству обводок (140), лидер по точным пасам в финальной трети поля (740).

Лучшим ассистентом чемпионата Испании в 2019 году стал игрок «Леванте» Хосе Кампанья (11). Наибольшее количество касаний в чужой штрафной совершил форвард «Реала» Карим Бензема (257).

  • Месси всего в течение года забил 50 голов.
  • Аргентинец лидирует в списке бомбардиров текущего сезона.
  • «Барселона» идет первой в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
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