Месси – лучший игрок Примеры в 2019 году по трем показателям; Кампанья – лучший ассистент

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом Примеры 2019 года сразу по трем показателям. Аргентинец – лучший бомбардир (34 гола), лидер по количеству обводок (140), лидер по точным пасам в финальной трети поля (740).
Лучшим ассистентом чемпионата Испании в 2019 году стал игрок «Леванте» Хосе Кампанья (11). Наибольшее количество касаний в чужой штрафной совершил форвард «Реала» Карим Бензема (257).
- Месси всего в течение года забил 50 голов.
- Аргентинец лидирует в списке бомбардиров текущего сезона.
- «Барселона» идет первой в турнирной таблице.
Источник: Бомбардир.ру