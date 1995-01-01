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    Президент «Урала» Иванов: «Почему судей критиковать нельзя? Они что, неприкасаемая каста?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новые правила РФС, связанных с ужесточением штрафов за критику судей.

    «Любая критика возможна – руководителей ругают, футболистов тоже. Почему нас можно критиковать, а судей – нельзя, они что, неприкасаемая каста? Если критика будет конструктивной, то почему ее нельзя использовать?

    В исполкоме РФС люди действительно занимаются футболом, но конструктивная критика полезна для любого человека – всем свойственно ошибаться. Я понимаю, что иногда бывает оголтелая критика, в порывах эмоций могут быть и оскорбления – это неправильно.

    Но нельзя делать так, чтобы судей вообще нельзя было критиковать. Все же расслабятся и будут работать, как хотят. Судьи должны слышать претензии от клубов. Посмотрим, как это будет работать, в КХЛ ведь тоже не ругают судей. Сейчас увидим, как все будет действовать», – сказал Иванов.

    РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4348

      серега кашин 5 минут назад

      опущенных же нетрогают, а наши судьи полностью к ним относятся

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