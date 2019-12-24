Президент «Урала» Иванов: «Почему судей критиковать нельзя? Они что, неприкасаемая каста?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новые правила РФС, связанных с ужесточением штрафов за критику судей.

«Любая критика возможна – руководителей ругают, футболистов тоже. Почему нас можно критиковать, а судей – нельзя, они что, неприкасаемая каста? Если критика будет конструктивной, то почему ее нельзя использовать?

В исполкоме РФС люди действительно занимаются футболом, но конструктивная критика полезна для любого человека – всем свойственно ошибаться. Я понимаю, что иногда бывает оголтелая критика, в порывах эмоций могут быть и оскорбления – это неправильно.

Но нельзя делать так, чтобы судей вообще нельзя было критиковать. Все же расслабятся и будут работать, как хотят. Судьи должны слышать претензии от клубов. Посмотрим, как это будет работать, в КХЛ ведь тоже не ругают судей. Сейчас увидим, как все будет действовать», – сказал Иванов.

РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей



