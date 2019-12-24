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  • Президент «Урала» Иванов: «Почему судей критиковать нельзя? Они что, неприкасаемая каста?»

Президент «Урала» Иванов: «Почему судей критиковать нельзя? Они что, неприкасаемая каста?»

24 декабря 2019, 18:03
6

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новые правила РФС, связанных с ужесточением штрафов за критику судей.

«Любая критика возможна – руководителей ругают, футболистов тоже. Почему нас можно критиковать, а судей – нельзя, они что, неприкасаемая каста? Если критика будет конструктивной, то почему ее нельзя использовать?

В исполкоме РФС люди действительно занимаются футболом, но конструктивная критика полезна для любого человека – всем свойственно ошибаться. Я понимаю, что иногда бывает оголтелая критика, в порывах эмоций могут быть и оскорбления – это неправильно.

Но нельзя делать так, чтобы судей вообще нельзя было критиковать. Все же расслабятся и будут работать, как хотят. Судьи должны слышать претензии от клубов. Посмотрим, как это будет работать, в КХЛ ведь тоже не ругают судей. Сейчас увидим, как все будет действовать», – сказал Иванов.

РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (6)
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серега кашин
1577202743
опущенных же нетрогают, а наши судьи полностью к ним относятся
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mihail200606
1577203722
Продажные судьи проплатили))
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izy
1577205301
Они просто уху ели!!!
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paracetamol
1577206885
Иванов прав! Как сказал тов. Сталин; неприкасаемых быть не должно!
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lordmrv
1577207860
Все, приравняли к правительству)))
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sined1951
1577211515
Вы люди заинтересованные, и руководители клубов и тренеры. Когда судьи ошибаются в вашу пользу, вы молчите и довольно потираете руки. Как только в пользу соперника, так поднимаете ор.
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