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    Примера. «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет обошлись без голов в Эль Класико, каталонцы остались лидерами

    Состоялось перенесенное Эль Класико. Зрители, собравшиеся на «Камп Ноу», не увидели засчитанных голов. У гостей мяч в ворота отправил Гарет Бэйл, но был зафиксирован оффсайд.

    Каталонцы впервые в сезоне чемпионата Испании потеряли очка дома. Тем не менее, «Барселона» по-прежнему лидирует, а «Реал» идет на втором месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

    Барселона – Реал – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Барселона»: Тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Бускетс, Суарес, Месси, Ленгле, Гризманн (Фати, 83), Жорди Альба, Серхи Роберто, де Йонг.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Кроос, Бензема, Каземиро, Бэйл, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Менди.

    Предупреждения: Ракитич, 21; Суарес, 40; Лангле, 45 – Каземиро, 66; Бэйл, 70; Иско, 76; Рамос, 78; Карвахаль, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2019 23:52
    Комментарии31
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      Рейтинг: +1068

      alarm 13 минут назад

      а стыдно всё равно за спартак!

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      Рейтинг: +713

      VAD07 16 минут назад

      Барса в родных стенах смотрелась никчемной. Ах, да, почему никто не пишет про два неназначенных пенальти в их ворота.

      0
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      Рейтинг: +3436

      dinar7777dinar > VAD07 2 минуты назад

      Интересно каких это пенек не назначил судья ? Это где рамос снес Суареса ?

      0
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      Рейтинг: +538

      Spartak Piter 55 минут назад

      А Реал без уважения к КР7 не может забить.

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      Рейтинг: +1459

      starche 1 час назад

      Физрук почти окончательно угробил Барселону! Пеп, возвращайся с спасай Барсу!

      1
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      Рейтинг: +17

      math_95 > starche 56 минут назад

      Лучше сыграть 0-0 перенесённый матч. Барселоне нужно научиться играть хорошо в гостях и стабильно набирать 3 очка. В Ла Лиге это дороже.

      1
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      Рейтинг: +330

      nelez 1 час назад

      Матч был интересным. Если играли бы Азар и Месси был бы еще интереснее.
      Азар был травмирован , а Месси не играл.

      1
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      Рейтинг: +179

      bolel58 1 час назад

      Ну да, ожидали наверное большего от этой игры, но получилось как получилось. Спасибо командам. Смотрим дальше.

      2
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      Рейтинг: +5760

      BRO_football 1 час назад

      Не сказал бы, что матч получился скучным. Борьба была равная, забить могла любая команда. За таким матчем интереснее наблюдать, чем когда, например, Барселона забивает 5 голов и доминирует весь матч.

      4
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      Рейтинг: +756

      FENIX-SL > BRO_football 1 час назад

      или лучше любого матча кубка россии

      или чемпионата россии

      или сборной россии

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36240

      portero 1 час назад

      Трениришка уже достал, нулевой...

      Суарес и Гризман игроки одного плана, нах их на поле вместе, Суарес совсем сегодня никакой, а он его не меняет... ссыкло

      6
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      Рейтинг: +1955

      SarJr > portero 1 час назад

      еще есть такой же вопрос по поводу бревно-роберто. семеду хоть пытался обыгрывать и подключаться к атакам. а этот ни ускориться. ни побороться, ни обвести... нихрена не может. но кто ж будет заменять своего любимчика.
      фати тоже поздно вышел, его выпускать можно было минуте на 70ой. суарес тоже, правильно, игра не шла вообще, но замены нет вообще, хотя можно было выпустить какого нить шустрого переса. корочи, вальверде опять доказал, что нихрена не может: ни настроить и разбудить команду, ни грамотный старт выпустить, ни улучшить заменами и тд

      0
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      Рейтинг: +3436

      dinar7777dinar > SarJr 1 минуту назад

      Надо было выпускать сразу видаля. Согласен с тобой Роберто не прибавляет . Бревно бревном

      0
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      Рейтинг: +785

      petr69 1 час назад

      Ну хоть посмотрели 6-ти кратного и то хорошо

      1
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      Рейтинг: +123

      Proker 1 час назад

      Хехе, путалонцы думали Реал слабак? Реал играл 75% игроками в атаки,но они выстояли на ничью

      0
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      Рейтинг: +756

      FENIX-SL > Proker 1 час назад

      вообще нет
      в отсутствие лучшего игрока 2018 года в основе
      была стабильность в центре и отборы благодаря дуэту вальверде и каземиро

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