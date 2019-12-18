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  • Примера. «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет обошлись без голов в Эль Класико, каталонцы остались лидерами

Примера. «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет обошлись без голов в Эль Класико, каталонцы остались лидерами

18 декабря 2019, 23:52
31

Состоялось перенесенное Эль Класико. Зрители, собравшиеся на «Камп Ноу», не увидели засчитанных голов. У гостей мяч в ворота отправил Гарет Бэйл, но был зафиксирован оффсайд.

Каталонцы впервые в сезоне чемпионата Испании потеряли очка дома. Тем не менее, «Барселона» по-прежнему лидирует, а «Реал» идет на втором месте.

Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

Барселона – Реал – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Барселона»: Тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Бускетс, Суарес, Месси, Ленгле, Гризманн (Фати, 83), Жорди Альба, Серхи Роберто, де Йонг.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Кроос, Бензема, Каземиро, Бэйл, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Менди.

Предупреждения: Ракитич, 21; Суарес, 40; Лангле, 45 – Каземиро, 66; Бэйл, 70; Иско, 76; Рамос, 78; Карвахаль, 90+2.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (31)
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fitt
1576702471
Самое скучное класико
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Павел Буре
1576702600
Такую унылую Барсу я еще не видел!!! Выкиньте на й у х это вальверде, и суареса вместе с ним.
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DeStar
1576702667
да, скучно, реал был лучше, хоть это радует, и если честно, думал будет 3-0
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Saracen Jr
1576702680
спасибо что не проиграли. вот честно, играла барса просто отвратительно, нормальный матч провели только пике, йонг и штеген. остальные были как на эфилде сонные и только все просирали. а реал был хорош. приментивно играл через забросы и навесы, но зато еще как опасно. вообщем, очень повезло, что реал не смог забить
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portero
1576702817
Трениришка уже достал, нулевой...
Суарес и Гризман игроки одного плана, нах их на поле вместе, Суарес совсем сегодня никакой, а он его не меняет... ссыкло
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BRO_football
1576702884
Не сказал бы, что матч получился скучным. Борьба была равная, забить могла любая команда. За таким матчем интереснее наблюдать, чем когда, например, Барселона забивает 5 голов и доминирует весь матч.
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starche
1576704219
Физрук почти окончательно угробил Барселону! Пеп, возвращайся с спасай Барсу!
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Spartak Piter
1576704767
А Реал без уважения к КР7 не может забить.
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ArReal
1576726316
Вы можете надо мной посмеяться - но по моему это был тухлый договорняк...Вы скажите - да ну нах бред - ведь пару раз мяч с ленточки выносили....Да дело в том что по ходу решили ничью катануть -и если бы кто-то дурака завалил - в ответку прилетело бы...Самый смак был за 10 минут до конца, когда никто не пытался попадать в ворота, а Барселона, вообще навешивала, хотя никогда этого в принципе не делает!...сколько людей попало на деньги по всему миру на этом матче не счесть...и тотал больше брали и победу...Весь матч можно не смотреть - тупо последние 10 минут...
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Psih86
1576738610
Игра говно. Зря время потратил. Хуже Эль Класико я ещё не видел.
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