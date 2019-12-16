El Chiringuito TV: 12 полицейских фургонов будут сопровождать «Реал» на матч с «Барселоной»

«Реал» намерен уделить повышенное внимание безопасности во время выезда в Барселону.

Сообщается, что при поездке из гостиницы на стадион «Камп Ноу» два автобуса мадридской команды будут сопровождать 12 полицейских фургонов.

В столице Каталонии продолжаются акции протеста из-за судебных процессов над местными политиками.