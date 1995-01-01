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    El Chiringuito TV: 12 полицейских фургонов будут сопровождать «Реал» на матч с «Барселоной»

    «Реал» намерен уделить повышенное внимание безопасности во время выезда в Барселону.

    Сообщается, что при поездке из гостиницы на стадион «Камп Ноу» два автобуса мадридской команды будут сопровождать 12 полицейских фургонов.

    В столице Каталонии продолжаются акции протеста из-за судебных процессов над местными политиками.

    • Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
    • «Барселона» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.

    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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    Сегодня, 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +137

      "Локо" в атаке 6 минут назад

      12 полицейских фургонов а так же 24 мотоциклиста,3 бронетранспортёра,2 вертолёта и одна подводная лодка:)))

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