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  • El Chiringuito TV: 12 полицейских фургонов будут сопровождать «Реал» на матч с «Барселоной»

El Chiringuito TV: 12 полицейских фургонов будут сопровождать «Реал» на матч с «Барселоной»

16 декабря 2019, 22:59
4

«Реал» намерен уделить повышенное внимание безопасности во время выезда в Барселону.

Сообщается, что при поездке из гостиницы на стадион «Камп Ноу» два автобуса мадридской команды будут сопровождать 12 полицейских фургонов.

В столице Каталонии продолжаются акции протеста из-за судебных процессов над местными политиками.

  • Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
  • «Барселона» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.

Источник: El Chiringuito TV

El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (4)
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"Локо" в атаке
1576527191
12 полицейских фургонов а так же 24 мотоциклиста,3 бронетранспортёра,2 вертолёта и одна подводная лодка:)))
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Давид59
1576529207
Нехило! А фургон это сколько человек? Президентский конвой наверное столько не собирал! Это наверное для самообороны и защиты своих фанатов. А не то как в Питере получится.
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Cules2013
1576530178
Милиция? Милиция? Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами... Что? Заезжайте за мною, я с вами поеду... Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома... Как ваш адрес? Вы слушаете? Алло!.. Безобразие!
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turyst
1576537682
Советую поменьше доверять информации от этой передачи. Она как унитаз, в который все сливают. Но насчет 12 фургонов с полицией вполне может быть правдой. Все дело в том, что организация Демократическое цунами пообещала сорвать матч в знак протеста приговору каталонским политикам. Они обещали заблокировать все подходы к стадиону и не пропустить автобус Реала. В Барселону в помощь местной полици перебросили большие силы полиции (несколько тысяч), причем специально подготовленные против беспорядков и разгона народа. Так что вечер вовсе не обещает быть томным.
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