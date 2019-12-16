El Chiringuito TV: 12 полицейских фургонов будут сопровождать «Реал» на матч с «Барселоной»

«Реал» намерен уделить повышенное внимание безопасности во время выезда в Барселону.
Сообщается, что при поездке из гостиницы на стадион «Камп Ноу» два автобуса мадридской команды будут сопровождать 12 полицейских фургонов.
В столице Каталонии продолжаются акции протеста из-за судебных процессов над местными политиками.
- Матч состоится в среду в 22:00 по московскому времени.
- «Барселона» и «Реал» делят лидерство в Примере после 16 сыгранных матчей.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones - программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».