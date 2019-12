Финт Фелиша в матче с «Локомотивом» – момент дня в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала лучшим моментом игрового дня в Лиге чемпионов финт нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша во время матча с «Локомотивом».

Португалец за счет дриблинга оставил не у дел полузащитника российской команды Гжегожа Крыховяка.

João Félix turning on the style



Rate his performance / 10...#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/fY6OtfCyfc