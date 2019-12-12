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  • «Манчестер Сити» забил 500 голов в 199 играх под руководством Гвардиолы

«Манчестер Сити» забил 500 голов в 199 играх под руководством Гвардиолы

12 декабря 2019, 08:17
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:1.

В этой игре манкунианская команда преодолела отметку в 500 голов под руководством Хосепа Гвардиолы.

Для этого «Сити» потребовалось всего 199 поединков.

Лучшие бомбардиры клуба за этот период – Серхио Агуэро (108), Рахим Стерлинг (73), Габриэль Жезус (55) и Лерой Сане (39).

  • Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года.
  • С командой испанский специалист уже выиграл семь трофеев.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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sachsen-leipzig
1576132641
Больше 2,5 гола за игру , не плохо, не много хуже статистика Барселоны, молодец
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Nikoo
1576285327
Пеп красавчик
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