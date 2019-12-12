«Манчестер Сити» забил 500 голов в 199 играх под руководством Гвардиолы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:1.

В этой игре манкунианская команда преодолела отметку в 500 голов под руководством Хосепа Гвардиолы.

Для этого «Сити» потребовалось всего 199 поединков.

Лучшие бомбардиры клуба за этот период – Серхио Агуэро (108), Рахим Стерлинг (73), Габриэль Жезус (55) и Лерой Сане (39).