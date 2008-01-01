Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Манчестер Сити» забил 500 голов в 199 играх под руководством Гвардиолы

    В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:1.

    В этой игре манкунианская команда преодолела отметку в 500 голов под руководством Хосепа Гвардиолы.

    Для этого «Сити» потребовалось всего 199 поединков.

    Лучшие бомбардиры клуба за этот период – Серхио Агуэро (108), Рахим Стерлинг (73), Габриэль Жезус (55) и Лерой Сане (39).

    • Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года.
    • С командой испанский специалист уже выиграл семь трофеев.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +145

      sachsen-leipzig 20 минут назад

      Больше 2,5 гола за игру , не плохо, не много хуже статистика Барселоны, молодец

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74790
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru