«Манчестер Сити» забил 500 голов в 199 играх под руководством Гвардиолы

Больше 2,5 гола за игру , не плохо, не много хуже статистика Барселоны, молодец
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях разгромил загребское «Динамо» со счетом 4:1.
В этой игре манкунианская команда преодолела отметку в 500 голов под руководством Хосепа Гвардиолы.
Для этого «Сити» потребовалось всего 199 поединков.
Лучшие бомбардиры клуба за этот период – Серхио Агуэро (108), Рахим Стерлинг (73), Габриэль Жезус (55) и Лерой Сане (39).
- Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года.
- С командой испанский специалист уже выиграл семь трофеев.