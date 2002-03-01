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    «Бавария» стала шестой командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей все шесть матчей группового этапа

    «Бавария» одержала победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и заняла первое место в группе B, набрав 18 очков из 18-ти возможных.

    Таким образом, мюнхенский клуб стал шестым в истории турнира, который выиграл все шесть матчей на групповой стадии. Ранее это удавалось «Милану» (1992/93), «ПСЖ» (1994/95), «Спартаку» (1995/96), «Барселоне» (2002/03) и «Реалу» (2011/12 и 2014/15).

    Кроме того, «Бавария» продемонстрировала лучший показатель в истории Лиги чемпионов по разнице забитых и пропущенных мячей, завершив групповой турнир с разницей «24-5».

    Источник: твиттер «Баварии»

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    Сегодня, 01:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1590

      koli4ka 52 минуты назад

      Ух ты,ух ты помним-помним,как Ю.Никифор да 5 голешников отгрузил!!!

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      Рейтинг: +282

      Hektor 84 59 минут назад

      А что же молчит бомжат? ( Борат) об успешности зенита

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