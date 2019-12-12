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  • «Бавария» стала шестой командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей все шесть матчей группового этапа

«Бавария» стала шестой командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей все шесть матчей группового этапа

12 декабря 2019, 01:22
7

«Бавария» одержала победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и заняла первое место в группе B, набрав 18 очков из 18-ти возможных.

Таким образом, мюнхенский клуб стал шестым в истории турнира, который выиграл все шесть матчей на групповой стадии. Ранее это удавалось «Милану» (1992/93), «ПСЖ» (1994/95), «Спартаку» (1995/96), «Барселоне» (2002/03) и «Реалу» (2011/12 и 2014/15).

Кроме того, «Бавария» продемонстрировала лучший показатель в истории Лиги чемпионов по разнице забитых и пропущенных мячей, завершив групповой турнир с разницей «24-5».

Источник: твиттер «Баварии»
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Бавария
Комментарии (7)
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Hektor 84
1576103785
А что же молчит бомжат? ( Борат) об успешности зенита
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koli4ka
1576104222
Ух ты,ух ты помним-помним,как Ю.Никифор да 5 голешников отгрузил!!!
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serppion
1576113818
Бавария сравнялась со Спартаком! Вот думаю теперь, кто из них лучше...
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Decorhome
1576132160
Хорошие нас матчи ожидают
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ARSteven89
1576170732
Бавария в чемпе и ЛЧ как будто 2 разных клуба. Посмотрим на них весной в 1/8, где в соперниках будет кто-то из весёлой компании: Реал, Аталанта, Атлетико, Наполи, Лион или Челси.
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