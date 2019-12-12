«Бавария» стала шестой командой в истории Лиги чемпионов, выигравшей все шесть матчей группового этапа

«Бавария» одержала победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и заняла первое место в группе B, набрав 18 очков из 18-ти возможных.

Таким образом, мюнхенский клуб стал шестым в истории турнира, который выиграл все шесть матчей на групповой стадии. Ранее это удавалось «Милану» (1992/93), «ПСЖ» (1994/95), «Спартаку» (1995/96), «Барселоне» (2002/03) и «Реалу» (2011/12 и 2014/15).

Кроме того, «Бавария» продемонстрировала лучший показатель в истории Лиги чемпионов по разнице забитых и пропущенных мячей, завершив групповой турнир с разницей «24-5».