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  • Лига чемпионов. «Аталанта» крупно обыграла «Шахтер» и вышла в плей-офф, «Динамо» З разгромно уступило «Сити» и заняло последнее место в группе

Лига чемпионов. «Аталанта» крупно обыграла «Шахтер» и вышла в плей-офф, «Динамо» З разгромно уступило «Сити» и заняло последнее место в группе

11 декабря 2019, 22:53
9

Определился еще один участник плей-офф Лиги чемпионов. Им стала «Аталанта», всухую победившая в Харькове. «Шахтер» выступит в плей-офф Лиги Европы.

Последнее место в группе заняло хорватское «Динамо». Оно дома разгромно уступило чемпиону Англии, хет-трик оформил нападающий Габриэль Жезус.

Лига чемпионов. Группа С. 6-й тур

Динамо (Хорватия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Ольмо, 10; 1:1 – Жезус, 34; 1:2 – Жезус, 50; 1:3 – Жезус, 54; 1:4 – Фоден, 84.

Шахтер (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Кастан, 66; 0:2 – Пашалич, 80; 0:3 – Госенс, 90+4.

Удаления: Додо, 77 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Украина. Премьер-лига Аталанта
Комментарии (9)
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Из Твери Леха
1576094376
Матч-близнец как у Зеньки вышел? 0-0 после первого, удаление, 0-3 в итоге, устраивала ничья. Ну эти хоть в ЛЕ вышли.
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GoLenaStop
1576095039
Шахтер, сожалею. Жаль, что И В ЭТОТ РАЗ прожевали сопли и не стали СРАЗУ играть свою игру . Удачи, гражданского мира и победы на своём стадионе Шахтер-БРИЛЛИАНТ в товарищеском матче над сборной Украины! С ув.
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fhnv
1576098483
а если хотя бы в ничейку сыграли бы ,то вышли в 1/8 лиги чемпионов
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Frankfurt Am Main
1576098688
Аталанту с победой..
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Plyash
1576098689
Играй за Шахтёр Дзюбло,имел бы полное право сказать - "обосрались."
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NeoNaTe
1576120649
Начинаем топить весной за аталанту , команда то с яйцами оказывается )
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zigbert
1576157658
Никто не ожидал от Аталанты такой прыти.
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