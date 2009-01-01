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    Лига чемпионов. «Аталанта» крупно обыграла «Шахтер» и вышла в плей-офф, «Динамо» З разгромно уступило «Сити» и заняло последнее место в группе

    Определился еще один участник плей-офф Лиги чемпионов. Им стала «Аталанта», всухую победившая в Харькове. «Шахтер» выступит в плей-офф Лиги Европы.

    Последнее место в группе заняло хорватское «Динамо». Оно дома разгромно уступило чемпиону Англии, хет-трик оформил нападающий Габриэль Жезус.

    Лига чемпионов. Группа С. 6-й тур

    Динамо (Хорватия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ольмо, 10; 1:1 – Жезус, 34; 1:2 – Жезус, 50; 1:3 – Жезус, 54; 1:4 – Фоден, 84.

    Шахтер (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кастан, 66; 0:2 – Пашалич, 80; 0:3 – Госенс, 90+4.

    Удаления: Додо, 77 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +8820

      KLIM777 7 минут назад

      Судья в матче Шахтера просто черт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5738

      GoLenaStop 16 минут назад

      Шахтер, сожалею.
      Жаль, что И В ЭТОТ РАЗ прожевали сопли и не стали СРАЗУ играть свою игру .
      Удачи, гражданского мира и победы на своём стадионе Шахтер-БРИЛЛИАНТ в товарищеском матче над сборной Украины! С ув.

      0
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      Рейтинг: +937

      Из Твери Леха 27 минут назад

      Матч-близнец как у Зеньки вышел? 0-0 после первого, удаление, 0-3 в итоге, устраивала ничья. Ну эти хоть в ЛЕ вышли.

      3
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      Рейтинг: +15

      math_95 > Из Твери Леха 25 минут назад

      Да, согласен....Шахта - позор. Аталанта ввпервые вышла в плей - офф Лиги чемпионов?

      1
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      Рейтинг: +131

      elessar arnor > math_95 56 секунд назад

      топил за Аталанту, уж оч крутая команда, повеселее и интереснее Наполи Сарри, есть какая-то симпатия к провинциальным клубам

      0
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