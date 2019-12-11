Лига чемпионов. «Аталанта» крупно обыграла «Шахтер» и вышла в плей-офф, «Динамо» З разгромно уступило «Сити» и заняло последнее место в группе

Определился еще один участник плей-офф Лиги чемпионов. Им стала «Аталанта», всухую победившая в Харькове. «Шахтер» выступит в плей-офф Лиги Европы.

Последнее место в группе заняло хорватское «Динамо». Оно дома разгромно уступило чемпиону Англии, хет-трик оформил нападающий Габриэль Жезус.

Лига чемпионов. Группа С. 6-й тур

Динамо (Хорватия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Ольмо, 10; 1:1 – Жезус, 34; 1:2 – Жезус, 50; 1:3 – Жезус, 54; 1:4 – Фоден, 84.

Шахтер (Украина) – Аталанта (Италия) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Кастан, 66; 0:2 – Пашалич, 80; 0:3 – Госенс, 90+4.

Удаления: Додо, 77 – нет.

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