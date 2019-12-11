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  • Уткин: «Провал российских клубов в ЛЧ – реальное положение вещей. Это не экстренная авария, а долгое пике»

Уткин: «Провал российских клубов в ЛЧ – реальное положение вещей. Это не экстренная авария, а долгое пике»

11 декабря 2019, 18:16
18

Блогер и журналист Василий Уткин высказался о выступлении «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов этого сезона.

«Я согласен с Семаком. Который сказал: «Все абсолютно нормально». И я совсем не ищу оригинальности, не стремлюсь удивить, эпатировать и эмпатировать. Я ведь говорил после жеребьевки, во всех своих форматах достаточно определенно, максимально определенно получилось в «Футбольном Клубе» на «Эхе», поскольку там у меня есть соведущий и он меня переспрашивает и уточняет, и возвращает к мысли; я говорил, что ни «Зенит», ни «Локомотив» не выйдут из групп в плей-офф Лиги Чемпионов и займут (скорее всего) последние места в своих группах. И вероятность иного исхода – 1%.

Конечно, вот тогда я несколько эпатировал. Шансы на одно третье место были, разумеется. И сейчас я напоминаю о тех словах не для того, чтобы исправить репутацию прогнозиста. Потому что то был не прогноз. Прогноз – это на матч. А тут просто представление о качестве национального футбола. Оно падает. Многие не видят этого единственно потому, что не задумываются, ежедневная ж картина – внутрироссийские соревнования.

Так что на самом деле это не я согласен с Семаком. А он со мной. В общем, провал не является катастрофой только в том смысле, что это реальное положение вещей, это не экстренная авария, а долгое пике.

Поэтому пусть сегодня выходит пар у тех моих уважаемых коллег, для которых это неожиданность. Самое время – это совпадает и с твоим настроением, милая публика», – написал Уткин в своем телеграме.

  • «Зенит» занял четвертое место в группе, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
  • «Локомотив» досрочно занял последнее место в группе, набрав 3 очка. В среду москвичи сыграют с «Атлетико».

Семак – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Это не катастрофа. Будем работать, чтобы стать сильнее»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Зенит Локомотив Семак Сергей Уткин Василий
Комментарии (18)
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paracetamol
1576081348
Толстопузого кто спрашивал? Он и на поле-то наверное никогда не выходил.
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Decorhome
1576081719
Наконец то я согласен с Васей
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alex1951
1576081754
Васисуалий ,ты,как всегда ,прав .....прямо фонтанируешь своей правдой маткой..... Ну так займись этой проблемой ,чтоб твое слово ,хоть что то весило...а то только треп. Ведь могут женщины быть министрами обороны ,так и ты мог бы возглавить Зенит или сборную,а мы поддержим...так что не стцы...
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Сильвербой
1576082882
Пике только начинается... Чего еще ожидать от клубов, которые далеко не на поле завоевывают путевки в те самые еврокубки, после которых мы тут ядом брызжем!!!???
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Mazai-NN
1576085025
«Локомотив» досрочно занял последнее место в группе.. ДОСРОЧНОоо. МогЕм же. )) Вот и все у нас так. А если хотите "приятных" новостей читайте речи руководства РФС. У них все зае..ись
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Garrincha58
1576086216
Уткин блин уникум открыл Америку всё это происходит в клубном футболе после того как ужесточили лимит и что мы имеем в сумме да ничего сборная играла плохо так и играет неважно в сборной три легионера Жирков думаю если бы не закончили Игнашевич и Березуцкие они всё ещё играли бы в сборной молодых раз два и обчёлся так на хрена нам этот лимит к чему он привёл а привёл он к фиаско клубного футбола и я уверен будет ещё хуже нас обгонят и Голландия и Бельгия а может и Украина кстати сборная Украины играет намного приличней нашей и без лимита
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Фан666
1576086468
Игроков русских нет просто вот и результат. Лучше похоже малкому платить чем свои школы поднимать
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Kollljan
1576087725
Никакого провала нет. Зенит завоевал 7 очков. Это больше всех участников за последние годы. Это та планка, которую нужно брать за начало отсчета и пытаться её превзойти в следующий раз. Развиваться нужно шаг за шагом. Быстрее не получится.
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