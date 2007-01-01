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    Уткин: «Провал российских клубов в ЛЧ – реальное положение вещей. Это не экстренная авария, а долгое пике»

    Блогер и журналист Василий Уткин высказался о выступлении «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов этого сезона.

    «Я согласен с Семаком. Который сказал: «Все абсолютно нормально». И я совсем не ищу оригинальности, не стремлюсь удивить, эпатировать и эмпатировать. Я ведь говорил после жеребьевки, во всех своих форматах достаточно определенно, максимально определенно получилось в «Футбольном Клубе» на «Эхе», поскольку там у меня есть соведущий и он меня переспрашивает и уточняет, и возвращает к мысли; я говорил, что ни «Зенит», ни «Локомотив» не выйдут из групп в плей-офф Лиги Чемпионов и займут (скорее всего) последние места в своих группах. И вероятность иного исхода – 1%.

    Конечно, вот тогда я несколько эпатировал. Шансы на одно третье место были, разумеется. И сейчас я напоминаю о тех словах не для того, чтобы исправить репутацию прогнозиста. Потому что то был не прогноз. Прогноз – это на матч. А тут просто представление о качестве национального футбола. Оно падает. Многие не видят этого единственно потому, что не задумываются, ежедневная ж картина – внутрироссийские соревнования.

    Так что на самом деле это не я согласен с Семаком. А он со мной. В общем, провал не является катастрофой только в том смысле, что это реальное положение вещей, это не экстренная авария, а долгое пике.

    Поэтому пусть сегодня выходит пар у тех моих уважаемых коллег, для которых это неожиданность. Самое время – это совпадает и с твоим настроением, милая публика», – написал Уткин в своем телеграме.

    • «Зенит» занял четвертое место в группе, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
    • «Локомотив» досрочно занял последнее место в группе, набрав 3 очка. В среду москвичи сыграют с «Атлетико».

    Семак – о вылете «Зенита» из еврокубков: «Это не катастрофа. Будем работать, чтобы стать сильнее»


    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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