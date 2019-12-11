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  • Жирков: «У России сложная группа на Евро-2020. Ее даже сравнивать нельзя с той, что была на ЧМ-2018»

Жирков: «У России сложная группа на Евро-2020. Ее даже сравнивать нельзя с той, что была на ЧМ-2018»

11 декабря 2019, 08:30
7

Защитник «Зенита» Юрий Жирков считает, что сборной России досталась сложная группа на Евро-2020.

«У нас очень сложная группа. Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело.

Маленький плюс есть в том, что два матча проведем в Питере. Но совершенно точно матч с Бельгией не будет похож на последнюю домашнюю игру, которую мы им проиграли 1:4. Мы ехали сразу в сборную, после игр в чемпионате. У всех игроков было разное состояние.

Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку. Игроки войдут в нормальный тонус, с свои лучшие кондиции. И будет совсем другая игра. Все-таки собраться на неделю на полторы, чтобы сыграть отборочные матчи это одно. А длительный сбор перед крупным турниром совсем другое. Надеюсь, это будет наш главный плюс», – сказал Жирков.

  • Сборная России сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
  • Первые два матча команда Станислава Черчесова проведет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, третий – на «Паркене» в Копенгагене.

Жирков признан «Джентльменом года»

Источник: «Комсомольская Правда»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Жирков Юрий
Комментарии (7)
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vmonomah17
1576051814
А у нас легкие группы бывают? ))) Что ни группа, то сразу все ноют, что сложная
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Smoking_dog
1576054544
Да что ты несёшь все в равных условиях,одни отговорки
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Plyash
1576055026
Хватит ныть,г-н Жирков,группа у России далеко не самая сложная,чем у других. Давно известно,что состав групп на ЧЕ всегда сильнее,чем состав групп на ЧМ.,или ты этого не знаешь?
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nik55
1576059701
да халявы не будет
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РМЗ
1576063884
Что в этой группе сложного . Ещё играть не вышли , уже сдались
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Сильвербой
1576074438
Да никто не сомневается что у вас сложная группа!!! Вам не сложно только зарплату снимать с карты, все остальное для вас "impossible"!!!
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dolf666
1576086729
Уже предчувствую гнилые высказывания некоторых игрочишек, и воспоминания "а как мы с испанцами на чм"......
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