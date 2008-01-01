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    Жирков: «У России сложная группа на Евро-2020. Ее даже сравнивать нельзя с той, что была на ЧМ-2018»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков считает, что сборной России досталась сложная группа на Евро-2020.

    «У нас очень сложная группа. Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело.

    Маленький плюс есть в том, что два матча проведем в Питере. Но совершенно точно матч с Бельгией не будет похож на последнюю домашнюю игру, которую мы им проиграли 1:4. Мы ехали сразу в сборную, после игр в чемпионате. У всех игроков было разное состояние.

    Перед чемпионатом Европы у нас будет больше времени на подготовку. Игроки войдут в нормальный тонус, с свои лучшие кондиции. И будет совсем другая игра. Все-таки собраться на неделю на полторы, чтобы сыграть отборочные матчи это одно. А длительный сбор перед крупным турниром совсем другое. Надеюсь, это будет наш главный плюс», – сказал Жирков.

    • Сборная России сыграет на чемпионате Европы в одной группе с Бельгией, Финляндией и Данией.
    • Первые два матча команда Станислава Черчесова проведет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, третий – на «Паркене» в Копенгагене.

    Жирков признан «Джентльменом года»

    Источник: «Комсомольская Правда»

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