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Жирков признан «Джентльменом года»

11 декабря 2019, 06:20
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Болельщики и специалисты признали защитника «Зенита» Юрия Жиркова «Джентльменом года»-2019.

14 декабря обладатель награды получит традиционный приз премии – стильный смокинг, который вручается победителю на протяжении 25 лет.

«В футболе должно оставаться место джентльменству. Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает. Но и у меня были карточки, про две точно помню.

В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против «Спартака». Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. И, наверное, с опытом проходит», – прокомментировал получение награды Жирков.

Источник: «Комсомольская Правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Жирков Юрий
Комментарии (2)
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evgevg13
1576038656
Ну все,дрожи страна
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Decorhome
1576046846
Достоин
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