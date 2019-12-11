Жирков признан «Джентльменом года»

Болельщики и специалисты признали защитника «Зенита» Юрия Жиркова «Джентльменом года»-2019.

14 декабря обладатель награды получит традиционный приз премии – стильный смокинг, который вручается победителю на протяжении 25 лет.

«В футболе должно оставаться место джентльменству. Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает. Но и у меня были карточки, про две точно помню.

В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против «Спартака». Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. И, наверное, с опытом проходит», – прокомментировал получение награды Жирков.