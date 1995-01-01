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    Жирков признан «Джентльменом года»

    Болельщики и специалисты признали защитника «Зенита» Юрия Жиркова «Джентльменом года»-2019.

    14 декабря обладатель награды получит традиционный приз премии – стильный смокинг, который вручается победителю на протяжении 25 лет.

    «В футболе должно оставаться место джентльменству. Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает. Но и у меня были карточки, про две точно помню.

    В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против «Спартака». Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. И, наверное, с опытом проходит», – прокомментировал получение награды Жирков.

    Источник: «Комсомольская Правда»

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