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  • Колосков – о смерти Лужкова: «Я потерял дар речи. Он много помогал «Торпедо»

Колосков – о смерти Лужкова: «Я потерял дар речи. Он много помогал «Торпедо»

10 декабря 2019, 19:10
11

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Политик ушел из жизни на 84-м году в Германии.

«Юрия Михайловича я знал давно и очень хорошо. В свое время мы сумели убедить его, что надо создать футбольный клуб московского правительства. Он эту идею поддержал. Это было очень нужное дело. Формирование правительства только начиналось, все друг к другу притирались, а это помогло сформироваться команде и духу.

Лужков много помогал «Торпедо». Создал футбольный интернат, настоящий дом футбола для обучения ребят. Существенной была его роль в проведении в Москве финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Известие о его смерти застало меня врасплох, я потерял дар речи. Юрий Михайлович очень внимательно следил за своим здоровьем», – сказал Колосков.

  • Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 год.
  • Политик умер после операции на сердце, проведенной в Мюнхене.
  • Колосков возглавлял РФС с 1992 по 2005 год.

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Торпедо
Комментарии (11)
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Черкизовский Кот
1575998247
О мёртвых либо хорошо, либо никак. Так что промолчу.
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ArReal
1576001392
Потерял дар речи ...и тут же наговорил на 5 абзацев...Помогал Торпедо? из своего кармана?Построил интернат? Раствор что ли замешивал или кирпичи подавал?А чё за границу рванул? если так Торпедо любил и интернаты строил))Смешно читать похвалу от такого же благодетеля!
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нейтральныйкакникто
1576001769
А никто не подскажет всем этим скорбящим ,типа Колоскова,Собянина ,по какой причине он убежал из России , вместе со своей бизнес-жёнушкой? Ни те ли это щупальцы поработали, что и со Скрипалём в Англии? Если да-то ОДОБРЯЮ. Если нет-никакого сожаления.Воровал как-будто ещё 300 лет хотел жить.С собой пусть всё заберёт, в могилу.А таких ещё в России море-всем земли хватит .Ещё и в Россию привезут хоронить........
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Старикан
1576002382
Конечно помогал московскому футболу! И Лужники отстраивал, креслами жёнушковыми обставлял...правда потом всё-равно всё снесли, но -это уже другая история...
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Plyash
1576002710
Что-то не похоже,что дар речи потерял.Елей так и льётся из твоих уст. Жить в России невозможно,а в землю ложиться,так в Россию. В Германии его бы возле фермы положили,а так на Новодевичье к заслуженным людям.
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Enter2006
1576003569
Да, он много помогал, я помню этот год последний на посту мэра в МСК. Москва почти горела, смог, +40, а он на дачке прохлаждался и его не заботило как там со столицей... Вот такой мэр.. Я уж не вспоминаю, как он к примеру с ВДНХ сделал кавказский рынок и другие его "достижения". И зачем эта новость в РФ? Пусть за бугром плачут по нем. Он туда все деньги отвёз. Еще Горбач коньки двинул бы, предатель по всем пунктам продавший вместе с алкашём СССР.
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general.lizyukov
1576012209
земля стекловатой - вот что в таких случаях говорят а вы за лишний миллиончик в карман готовы любой зад вылизывать, с.ки
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Nesterenko
1576014431
Дядя Слава, отдыхай!. А перед сном почитай "Письмо 14".
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Hektor 84
1576100446
Видно хорошо помог. Что торпедо до сих пор в жоПе
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