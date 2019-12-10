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    Колосков – о смерти Лужкова: «Я потерял дар речи. Он много помогал «Торпедо»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Политик ушел из жизни на 84-м году в Германии.

    «Юрия Михайловича я знал давно и очень хорошо. В свое время мы сумели убедить его, что надо создать футбольный клуб московского правительства. Он эту идею поддержал. Это было очень нужное дело. Формирование правительства только начиналось, все друг к другу притирались, а это помогло сформироваться команде и духу.

    Лужков много помогал «Торпедо». Создал футбольный интернат, настоящий дом футбола для обучения ребят. Существенной была его роль в проведении в Москве финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

    Известие о его смерти застало меня врасплох, я потерял дар речи. Юрий Михайлович очень внимательно следил за своим здоровьем», – сказал Колосков.

    • Лужков возглавлял Москву с 1992 по 2010 год.
    • Политик умер после операции на сердце, проведенной в Мюнхене.
    • Колосков возглавлял РФС с 1992 по 2005 год.

    Источник: Sport24

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