Mirror: «Манчестер Сити» готовится к уходу Гвардиолы

«Манчестер Сити» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

В клубе считают, что испанский специалист может покинуть команду по окончании этого сезона, пишет Mirror. В «Ман Сити» начали поиск сменщика Гвардиолы. Руководство клуба придерживается мнения, что тренер достиг своего максимума с командой.