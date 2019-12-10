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Mirror: «Манчестер Сити» готовится к уходу Гвардиолы

10 декабря 2019, 14:38
21

«Манчестер Сити» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

В клубе считают, что испанский специалист может покинуть команду по окончании этого сезона, пишет Mirror. В «Ман Сити» начали поиск сменщика Гвардиолы. Руководство клуба придерживается мнения, что тренер достиг своего максимума с командой.

  • Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
  • После 16 туров у «горожан» в активе 32 очка, команда идет на третьем месте, отставая от «Ливерпуля» на 14 очков.
  • Контракт Гвардиолы действует до лета 2021 года.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (21)
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ARSteven89
1575979912
Испания, Германия, Англия попробованы на вкус. Где следующая остановка Пеп? Франция (ПСЖ)? Италия (Ювентус, Милан, Наполи)?
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Dizayner
1575980607
динарку кондрашка хватанет, не делайте этого
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Tseha
1575980697
Слуцкого в сити
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DeStar
1575985551
Уверен ,что сарри с юве провалится, и пеп может пойти туда, или в псж, хотя там еще скучнее чем тренировать юве в италии. И в юве будут ждать именно ЛЧ. они там и сами чемпионаты берут ,как бавария в бундеслиге, так и сити в апл( ну тут заслуга пепа большая в сити, но хотят ЛЧ) а вот как раз таки как " тренер, который может привести команду к победе в ЛЧ", гвардиола не клеится, уже второй проект проваливается по сути,хотя сейчас у сити шансы есть)
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Decorhome
1575985664
Почеттино на его место...
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ivanthebest
1575988447
Следующая будет Италия. В ПСЖ - это курам на смех. В Баварку тоже не вариант. Юве уже наверняка почву готовит.
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Decorhome
1575993203
Не ужели в барсу уйдет?
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Proker
1575998202
Го в Юве,дым скоро разлетится
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Cules2013
1576000017
Ну это ещё не точно. АПЛ в этом году в пролёте, это да, но в ЛЧ ничего не ясно. Как и в Кубках Англии. Шансы выиграть в этом сезоне не сказать, что прямо плохие. Вполне себе. Рано делать выводы. К весне будет видно. Да, есть такое ощущение, что Пеп выдал всё, что мог, но также есть ощущение, что никто большего не добьётся в ближайшие годы. Покажите мне тренера, который будет брать 2 чемпионских титула подряд, выигрывать в Кубках и набирать по 100 очков за сезон. А про ЛЧ вообще молчу. Это ещё сложнее задача. Главный недостаток Пепа - он сознательно не играет на результат, а старается создать особый авторский стиль у команды. В итоге команда играет красиво, результативно, но не всегда прагматично. Вылеты из ЛЧ - результат слишком романтичного видения футбола. Более прагматичные команды оказываются успешнее.
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Hektor 84
1576099508
И назначат Кононова)))
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