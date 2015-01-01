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    Mirror: «Манчестер Сити» готовится к уходу Гвардиолы

    «Манчестер Сити» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

    В клубе считают, что испанский специалист может покинуть команду по окончании этого сезона, пишет Mirror. В «Ман Сити» начали поиск сменщика Гвардиолы. Руководство клуба придерживается мнения, что тренер достиг своего максимума с командой.

    • Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
    • После 16 туров у «горожан» в активе 32 очка, команда идет на третьем месте, отставая от «Ливерпуля» на 14 очков.
    • Контракт Гвардиолы действует до лета 2021 года.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +505

      ARSteven89 7 минут назад

      Испания, Германия, Англия попробованы на вкус. Где следующая остановка Пеп? Франция (ПСЖ)? Италия (Ювентус, Милан, Наполи)?

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