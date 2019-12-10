Mirror: «Манчестер Сити» готовится к уходу Гвардиолы

«Манчестер Сити» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
В клубе считают, что испанский специалист может покинуть команду по окончании этого сезона, пишет Mirror. В «Ман Сити» начали поиск сменщика Гвардиолы. Руководство клуба придерживается мнения, что тренер достиг своего максимума с командой.
- Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.
- После 16 туров у «горожан» в активе 32 очка, команда идет на третьем месте, отставая от «Ливерпуля» на 14 очков.
- Контракт Гвардиолы действует до лета 2021 года.
Источник: Mirror