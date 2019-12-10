Лэмпард: «Победа «Челси» над «Лиллем» станет еще одной отправной точкой для игроков»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопросы журналистов перед заключительным матчем групповой стадии Лиги чемпионов против «Лилля».

«Все ждут, что мы обязательно квалифицируемся в плей-офф, но у нас сложная группа. Мы стартовали с поражения. Было много проблем, но наша команда продолжает расти.

Нам еще необходимо много работать, а сегодня мы должны выйти на поле и выиграть этот матч.

Мне нравится, что создается определенное давление, как будто это матч плей-офф Лиги чемпионов. Если мы сможем показать здесь хорошую игру, у нас будет много подобных вечеров.

Победа станет еще одной отправной точкой для игроков нашей команды», – заявил главный тренер «Челси».