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  • Лэмпард: «Победа «Челси» над «Лиллем» станет еще одной отправной точкой для игроков»

Лэмпард: «Победа «Челси» над «Лиллем» станет еще одной отправной точкой для игроков»

10 декабря 2019, 09:24

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопросы журналистов перед заключительным матчем групповой стадии Лиги чемпионов против «Лилля».

«Все ждут, что мы обязательно квалифицируемся в плей-офф, но у нас сложная группа. Мы стартовали с поражения. Было много проблем, но наша команда продолжает расти.

Нам еще необходимо много работать, а сегодня мы должны выйти на поле и выиграть этот матч.

Мне нравится, что создается определенное давление, как будто это матч плей-офф Лиги чемпионов. Если мы сможем показать здесь хорошую игру, у нас будет много подобных вечеров.

Победа станет еще одной отправной точкой для игроков нашей команды», – заявил главный тренер «Челси».

  • Перед заключительным туром лондонцы делят второе место с «Валенсией», имея в активе восемь очков.
  • За пять туров «Лилль» набрал лишь один балл.
  • Матч «Челси» против команды из Франции состоится сегодня в 23:00.

Источник: Официальный сайт «Челси»
Лига чемпионов Челси Лилль Лэмпард Фрэнк
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